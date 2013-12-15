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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۹

آغاز اجرای طرح پیش فروش انشعاب فاضلاب با شرایط ویژه و اقساطی در شهریار

آغاز اجرای طرح پیش فروش انشعاب فاضلاب با شرایط ویژه و اقساطی در شهریار

شهریار - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار از آغاز طرح پیش فروش انشعاب فاضلاب در شهریار و امیریه خبر داد.

محمد ولی زیوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سوی این اداره به منظور مشارکت شهروندان و تسریع در تکمیل شبکه و ساخت تصفیه خانه فاضلاب، طرح پیش فروش انشعاب فاضلاب شهری در مناطق مذکور با تسهیلات ویژه و اقساط بلند مدت آغاز شده است.

وی افزود: تامین آب بهداشتی سالم و جمع آوری فاضلاب از وظایف ذاتی شرکتهای آب و فاضلاب بوده که در این راستا اقدامات اساسی برای جمع آوری و دفع فاضلاب به منظور ایجاد محیط زیست سالم درحال اجرا است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار عنوان کرد: خرید انشعاب فاضلاب جزء اقدامات ضروری از سوی مردم بوده و شهروندان می توانند با حداقل هزینه و بصورت اقساط نسبت به خرید آن اقدام و در صورت پیش خرید انشعاب فاضلاب، افزایش قیمت ناشی از گذشت زمان مشمول خریداران نخواهد شد.

این مسئول یادآور شد: شهروندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 122 تماس و یا بصورت حضوری به واحد مشترکین امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار واقع در شهرک اداری مراجعه واقدام کنند.

پیشرفت 30 درصدی ساخت مخزن ۵ هزار متر مکعبی در سعید آباد باغستان

وی گفت: مخزن پنج هزار مترمکعبی شهر باغستان که عملیات ساخت آن آغاز شده و دارای 30 درصد پیشرفت فیزیکی است.

این مسئول در خصوص اجرای این پروژه افزود: به منظور افزایش ظرفیت مخازن در شهر، حذف چاه های مستقیم به شبکه، جمع آوری آب چاه ها و انتقال به مخزن و با هدف مدیریت بر توزیع آب شرب، مقدمات احداث مخزن پنج هزار متر مکعبی با نظارت عالیه امور اجرایی شرکت آبفا شهرها و شهرکهای غرب تهران و نظارت مقیم مهندسین مشاور فراهم شد.

زیوری هدف اصلی از ساخت مخزن را ارائۀ خدمات مطلوب، تامین و توزیع مناسب آب شرب با کیفیت به شهروندان این منطقه ذکر کرد.

وی در ادامه افزود: هزینه ساخت این مخزن با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال و از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود.

کاهش بازندگی و خشکسالی در استان تهران جدی است

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار اضافه کرد: این مخـزن با پنج هزار مترمکعب ظرفیت، از نوع بتنی بوده و  در این مجموعه ساخت تاسیسات جانبی از جمله ایستگاه پمپاژ،اتاق برق، کلرزنی ، نگهبانی و … در دستور کار قرار دارد.

زیوری اعلام کرد: کاهش یارندگی و بروز خشکسالی در استان تهران جدی است و این موضوع منحصر به شهر تهران نبوده و کاهش سفره های آب زیر زمینی در شهرستان شهریار، برغم قرار داشتن در فصل پاییز و زمستان، کم آبی از هم اکنون تهدیدی جدی بشمار می آید که در این زمینه شهروندان باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.

 

کد مطلب 2196046

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