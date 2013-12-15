انفجار بمب در یک اتوبوس در شرق بغداد / تروریستها 5 عضو یک خانواده را در شرق بعقوبه کشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع وابسته به پلیس استان نینوی اعلام کرد: منزلی در غرب موصل که متعلق به یکی از شیوخ قبیله شمر است در اثر انفجار بمب آسیب دیده است.

از سوی دیگر یک منبع وابسته به پلیس در استان کرکوک گفت: نیروهای پلیس ظهر امروز به وقت محلی جسد فردی به نام محمد حاتم را که بر اثر اصابت گلوله از ناحیه سر کشته شده بود، در ساختمانی در حال ساخت در منطقه روناکی در شمال کرکوک پیدا کردند.

منابع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کردند: در اثر انفجار بمب کار گذاشته شده در داخل یک اتوبوس که در حال عبور از منطقه الوزیریه در شرق بغداد بود یک نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

منابع وابسته به پلیس عراق در استان کرکوک از حمله افراد ناشناس به یک خودرو غیرنظامی در جنوب شرق کرکوک و کشته شدن یک نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر خبر دادند.

در استان صلاح الدین نیز نیروهای امنیتی عراق طی عملیاتی هفت مظنون به دخالت در حوادث تروریستی را در شمال تکریت بازداشت کردند.

در اثر انفجار منزلی از سوی تروریستها در شرق بعقوبه در استان دیالی اعضای پنج نفره این خانواده کشته شدند.

این منزل متعلق به یکی از کارکنان درمانی در استان دیالی بود و بمبی در منزل وی کارگذاشته شده بود که از فاصله دور منفجر و سبب کشته شدن آنها شد.

در اثر انفجار بمبی که در داخل خودرو یک کارمند دیگر عراقی در جنوب تکریت در استان صلاح الدین کار گذاشته شده بود وی زخمی شد.

در جنوب تکریت بمبی در مسیر عبور خودرو قاضی نایف جاسم العانی از قضات جنوب تکریت منفجر شد که به وی آسیبی نرسید.

پایگاه الغد پرس نیز به نقل از منابع امنیتی عراقی در استان نینوی اعلام کرد: در اثر انفجار بمب کنار جاده ای در شرق موصل یک غیر نظامی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.