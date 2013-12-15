به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد شهرستان زرند با اشاره به نام نویسی 772 متقاضی در قالب پنج تعاونی مسکن مهر اظهار داشت: برای رفع مشکلات مسکن مهر نیاز به همکاری دوسویه مردم و دولت است.

رحمانی گفت: پرداخت نکردن به موقع سهم آورده، نبود مشارکت برخی اعضا و سوء مدیریت تعدادی از مدیران عامل تعاونی‌ها از جمله مهمترین مشکلات در بحث مسکن مهر هستند.

وی با اشاره به نارضایتی اعضاء تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد زرند ادامه داد: این تعاونی دارای 500 واحد مسکونی است که در حال حاضر 208 واحد آن دارای 90 پیشرفت فیزیک است.

رحمانی بر لزوم تشکیل منظم جلسات شورای مسکن در شهرستانها تاکید کرد و افزود: باید کیفیت در ساخت مسکن مهر و تحویل به موقع واحدها به اعضاء مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین به اهمیت پرداخت به موقع سهم آورده اعضاء اشاره کرد و اذعان داشت: چندین سازمان متولی طرح مسکن مهر هستند و نقش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت عالیه بر تشکیل و ساماندهی تعاونیهاست.

این مسئول گفت: بخش اصلی کار بر عهده شرکت تعاونی ها است و تنها نقشی که دولت در این زمینه باید ایفا کند تامین زمین و معرفی به بانک عامل است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به فعالیت 200 تعاونی مسکن مهر در استان کرمان یادآور شد: 20 هزار نفر در استان از خدمات این تعاونی ها بهره مند هستند.



