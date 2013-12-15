هيئت رئيسه شوراي اسلامي استان اردبیل مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 2 آيين نامه اجرايي شوراي اسلامي استان، انتخابات هيئت رئيسه سني شوراهای استان اردبیل ظهر یکشنبه برگزار و رحيم آقازاده به عنوان رئيس، اتابك اميرپور به عنوان نائب رئيس، ابراهيم كرامت و سيد محمد آقازاده به عنوان منشيان و ناصر احمدي به عنوان سخنگوی شوراي اسلامي استان به مدت یک سال معرفی شدند.

همچنين در این انتخابات جلال ممي زاده و بهنام كريمي به عنوان دو عضو منتخب در شوراي عالي استان ها براي مدت چهار سال برگزيده شدند.

استاندار اردبيل در اين جلسه طی سخنانی با اشاره به جايگاه مشورت در آموزه هاي ديني و استفاده از خرد جمعي گفت: تشكيل شوراهاي اسلامي يكي از افتخارات نظام اسلامي و سرآغاز تحول در خدمت رساني به مردم است.

مجيد خدابخش افزود: شوراهاي اسلامي بايد با خدمت رساني بي منت و رفع مشكلات مردم با رويه اعتدال و عدالت و برنامه ريزي دقيق براي دستيابي به رشد متوازن مناطق و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرهاي بزرگ و طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها را مورد توجه قرار دهند.

وي با بیان اينكه يكي از وظايف و اهداف اصلي شوراي عالي استان كمك به برنامه ريزي موزون در كل استان است، تصریح كرد: اعضاي شوراهاي اسلامي بايد باجلب مشاركت هاي مردمي و بهره گيري از ظرفيت هاي بومي و محلي در جهت توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال گام هاي موثرتري بردارند.