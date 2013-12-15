افزایش 30 برابری اعضای صنف کشاورزی سمیرم

به گزارش خبرنگار مهر، همتعلی انصاری پیش از ظهر امروز در جلسه نظام صنف کشاورزی شهرستان سمیرم که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان سمیرم برگزار شد، اظهار داشت: در عصر حاضر بزرگترین وظیفه بهره برداران بخش کشاورزی برای توسعه و ایجاد علم دانش بنیان ، ایده پردازی و ارتقای دانش کشاورزی است.

وی افزود: توزیع نهاده ها و سرانه بخش کشاورزی هم وظیفه بخش کارهای کشاورزی نیست و مسئولان نیازمند ارائه راهکار علمی هستند.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم با اشاره به 23 تا 29 آذرماه به عنوان هفته پژوهش گفت: با انجام پژوهش های خوب می توان مسیر هویت بخشی به کشاورزان و تعریف الگوی کشت را هموار کرد.

وی از انتخاب 130 عضو در اولین دوره انتخابات صنف خدمات کشاورزی شهرستان سمیرم سخن گفت و اذعان داشت: در حالیکه این مدیریت با اتخاذ تدابیر ویژه توانسته است تعداد اعضای صنف خدمات کشاورزی را به 30 برابر افزایش بدهد نیازمند هستیم این تعداد عضو به بیش از 35 هزار عضو ارتقا یابد.

انصاری ادامه داد: صنف کشاورزی در همه حال زبان گویای کشاورز است و این موضوع با ایجاد نظام صنفی کارهای کشاورزی در هر شهرستان محقق شده است.

وی تصریح کرد: در رابطه با فعالیت کشاورزان علاوه بر صنف کارهای کشاورزی انجمن صنفی کارهای کشاورزی هم فعالیت منطقه دارد که نقش هائی مانند تعیین قیمت محصولات کشاورزی را انجام می دهد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم بر ضرورت فرهنگ سازی در این راستا تاکید کرد و اظهار داشت: برای فراگیر شدن عضویت و رشد حس مسئولیت کشاورزان در برابر صنف کارهای کشاورزی و انجمن کارهای صنفی محصولات کشاورزی آموزش هائی نیز لازم است.

وی تاکید کرد: امسال قیمت محصولات کشاورزی در شهرستان سمیرم به خصوص محصول سیب درختی در مقایسه با برخی شهرستان های هم طراز خوب ارزیابی می شود چراکه علت آن هم خسارت جبران ناپذیر به حوزه سیب است.

انصاری افزود: تنها راهکاری که می تواند به جبران خسارت محصولات کمک کند بیمه کشاورزی است که باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.

