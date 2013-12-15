حجت الاسلام سید ضیاء الدین هاشمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کتاب از مهمترین ابزارهای تربیتی و فرهنگی جامعه به شمار می‌رود که باید از این ابزار در راستای تربیت و فرهنگ جامعه نیز استفاده کرد.



وي گفت: شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي حاکم بر جامعه، نقش مهم و غير قابل انکاري در ترويج فرهنگ مطالعه و کتابخواني دارد و در اين زمينه نقش فرهنگ، سنت هاي اجتماعي و متوليان فرهنگي بيش از همه حياتي جلوه مي کند.



امام جمعه شهر آوج بیان کرد: بايد اعتباراتي برای ترويج كتابخواني به كتابخانه ها اختصاص داده شود تا بتوان فرهنگ مطالعه را در همه ابعاد كشاورزي، صنعتي، ديني و فرهنگي گسترش داد و هر چه مردم بتوانند معلومات خود را افزايش دهند در زندگي موفق تر خواهند بود.



هاشمي یادآورشد: یکی از مهمترین کارها برای جذب شهروندان به محیط کتابخانه ها و کتابخوانی، برگزاری برنامه های فرهنگی متنوع است که می توان همزمان با مناسبت ها و مراسم مختلف در فضای کتابخانه برگزار کرد.



وي گفت: والدین بهترين معلمان كودك هستند كه بايد شوق مطالعه را در فرزندان تقويت كنند و فضای خانه بايد به گونه ای باشد که بتوان برای عادت دادن افراد محلي را به كتابخانه اختصاص داد.



امام جمعه شهر آوج یادآورشد: تشویق قصه خواندن در خانواده ها و فراهم کردن کتاب‌های مناسب و متنوع برای همه افراد از جمله برنامه‌های ترویج کتابخوانی در خانواده‌هاست.



هاشمي اظهارداشت: کتاب امن ترین پناهگاه برای کودک و نوجوان است و اهمیت کتاب وقتی روشن تر می شود که بدانیم اگر عشق به مطالعه از کودکی در انسان ایجاد نشود و مطالعه را به یک نیاز معنوی در زندگی وی تبدیل نکند ذهن کودک در دوران جوانی، تهی خواهد بود و آن وقت است که سادگی و بی تجربگی جوانی، راه را برای نفوذ بدی ها باز می کند.



وی بیان کرد: یکی از کارهای مهم این است که ذهن خود را به نظم در مطالعه عادت دهیم و سپس کتب مورد نیاز افراد را با توجه به نیازهای آنها تامین کنیم تا تاثیر بیشتر و عمیق تری روی افراد داشته باشند.



هاشمی در پایان گفت: باید ذهن را عادت دهیم تا اهل تامل و دقت باشد که در صورت فعالیت خوب ذهنی می توان امور فرهنگی را سامان بخشید.