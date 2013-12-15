به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "افق، عمودی است" به تهیه کنندگی مشترک آموزشگاه آزاد سینمایی موج نو، هوشنگ ورعی، لطیفه عین جعفری و با مدیریت فیلمبرداری محمدرضا سکوت و صدابرداری حسن زاهدی و مهدی ابراهیم‌زاده تولید شد.

کامران سحرخیز، امیر سحرخیز و فرهاد قدسی، جلوه های ویژه و اتالوناژ فیلم را در استودیو روشنا تکمیل کرده و حسین ابوالصدق نیز در استودیو تک فیلم پارس به سرپرستی محمود سماک باشی امور صداگذاری و میکس نهایی صدای فیلم را انجام داده اند.

هفت هنرجوی ممتاز آموزشگاه آزاد سینمایی موج نو با نام های حمید پیش قدم، سعید اصغری، هدا ورعی، صارم جباری نیا، هیدا ورعی، نیکا خاکپور، سعید نقی‌لو پس از انجام تمرینات 3 ماهه جهت نقش آفرینی در پلان سکانس های 30 الی 45 دقیقه ای، بازی در فیلم را به پایان رسانده اند.

از دیگر عوامل فیلم می توان به بهرنگ دزفولی زاده: عکاس، اسماعیل و عبدالله نیسی پشتیبانی دوربین، بهنود یخچالی موسیقی، پرویز حسنلو مدیرتولید و حمید پیش قدم، هیدا ورعی، نیکا خاکپور گروه کارگردانی اشاره کرد.

پس از پایان یافتن "افق، عمودی است" هوشمند ورعی مرحله پیش‌تولید دومین فیلم سینمایی خود را با عنوان "باران موش" آغاز کرده است. فیلم جدید هوشمند ورعی با تلفیق بازیگران حرفه ای سینما و تعدادی دیگر از هنرجویان ممتاز موج نو کلید می خورد و قسمتی از لوکیشن های فیلمبرداری نیز در شهر برمن کشور آلمان خواهد بود.

پیش‌تولید "باران موش" هم اینک در مرحله مذاکره با بازیگران قرار دارد. تهیه‌کنندگی و سرمایه گذاری این فیلم به طور مشترک برعهده آموزشگاه آزاد سینمایی موج نو و یکی ازشرکت های تولید لوازم صوتی تصویری است.