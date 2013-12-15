برخی به دنبال کشاندن جوانان عراقی به سوی افراطی گری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، نوری المالکی در سخنانی در نشست نقش جوانان در توسعه انسانی در هتل الرشید بغداد گفت: ما باید به موسسه های فرهنگی توجه ویژه ای داشته باشیم و نقش مهمی برای آنها در آینده قائل شویم، زیرا جزیره دوره افتاده از تفکر جهانی نیستیم.

نخست وزیر عراق افزود: ما ایمان داریم که سرمایه گذاری انسانی بهترین سرمایه گذاری است.جوانان سرمایه های امت و آینده آن هستند و باید از بهره برداری نادرست از جوانان جلوگیری به عمل آید.

وی اعلام کرد: برخی به دنبال استفاده از جوانان در اقدامات افراطی و طایفه گری هستند و می کوشند که جوانان را به درگیری و ورود به شبه نظامیان بکشانند.

مالکی افزود: سطح فرهنگی جوانان باید بالا برود تا آنها بتوانند با دنیا تعامل داشته باشند و از جاهلیت پرهیز کنند، زیرا ویرانگر است.جوانان نیروی محرکه کشور هستند و باید به آنها مجال خودنمایی داده شود.