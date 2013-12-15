فرهنگنامه شهدا در مازندران رونمایی شد

به زارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران ظهر یکشنبه در این مراسم با بیان اینکه مسئولیت ها امانت است و اگر چنین نبود این مسئولیت را به ما نمی سپردند، گفت: در راستای پیشبرد نظام اسلامی ، تفکر و فرهنگ شهدا گام بر می دارند و تلاش برای پاسداری است.

سردارعبدالله ملکی با اشاره به اینکه مردم مازندران فهیم، پرتلاش و جهاد گونه اند، اظهارداشت: در دفاع مقدس مردم مازندران، سوسنگرد و هفت تپه را در بمباران ساختند.

وی بیان کرد: مازندرانی ها مرکز فرهنگی خود را چنان خواهند ساخت که خروجی آن برای همه جوانان بسیجیان والفجر 4 و غیره باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: امروز دشمن با جنگ نرم، فریاد و تبلیغات به سراغ جوانان این مرز و بوم آمدند، خون سرخ شهدا، تفکر و فرهنگ آنها در دفاع مقدس در برابر آنهاست.

ملکی با بیان اینکه شهدا زنده اند، افزود: با زبان و گوش دل با آنها سخن گویید، آنها فرهنگ شهدا و دفاع مقدس را برای راه خدا محوری تنظیم می کنند.

وی بیان کرد: مردم مازندران در والفجر 8 خوب ایثارگری و فداکاری کردند.

مازندران 10 هزار و 400 شهید تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است.