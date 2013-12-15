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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۷

کاشت 120 هزار پیاز گل لاله در منطقه 7

کاشت 120 هزار پیاز گل لاله در منطقه 7

رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 7 از عملیات کاشت 120 هزار پیاز گل لاله در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الله رمضانخانی با اعلام این خبر گفت: با توجه به آغاز فصل سرما ، عملیات کاشت پیاز گل لاله در سطح محدوده منطقه، میادین، پارکها و فضای سبز اصلی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این اقدام به منظور افزایش کیفیت فضای سبز، زیباسازی و توسعه فضای سبز شهری، ایجاد چشم انداز مناسب اجرایی شد، تصریح کرد: زمان کاشت این گلها طوری انتخاب شده که در آستانه عید نوروز به گل دهی رسیده و چشم انداز بسیار زیبایی را در سطح منطقه ایجاد خواهد کرد.
 به گفته رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 7 كاشت پيازهاي لاله در رنگ بندي هاي متفاوت و زيبا در دستور کار منطقه قرار گرفت تا شهروندان همزمان با فرا رسيدن بهار شاهد شكفتن هزاران گل لاله باشند .
وی با اشاره به تحویل کاج به اقلیت های مسیحی در 25 آذر ماه،  خاطرنشان کرد: منطقه 7 در نظر دارد همزمان با فرارسیدن سال نو میلادی تعدادی درخت کاج در اختیار کلیسا، مدارس و مناطق عمومی هموطنان مسیحی منطقه تحویل داده شود.
کد مطلب 2196072

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