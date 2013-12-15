کاشت 120 هزار پیاز گل لاله در منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الله رمضانخانی با اعلام این خبر گفت: با توجه به آغاز فصل سرما ، عملیات کاشت پیاز گل لاله در سطح محدوده منطقه، میادین، پارکها و فضای سبز اصلی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این اقدام به منظور افزایش کیفیت فضای سبز، زیباسازی و توسعه فضای سبز شهری، ایجاد چشم انداز مناسب اجرایی شد، تصریح کرد: زمان کاشت این گلها طوری انتخاب شده که در آستانه عید نوروز به گل دهی رسیده و چشم انداز بسیار زیبایی را در سطح منطقه ایجاد خواهد کرد.

به گفته رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 7 كاشت پيازهاي لاله در رنگ بندي هاي متفاوت و زيبا در دستور کار منطقه قرار گرفت تا شهروندان همزمان با فرا رسيدن بهار شاهد شكفتن هزاران گل لاله باشند .