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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۴

موسوی:

سکون برای هر جامعه‌ای به معنای مرگ آن است

سکون برای هر جامعه‌ای به معنای مرگ آن است

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی سکون در هر جامعه را به معنای مرگ آن جامعه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شکر خدا موسوی در آیین تودیع و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان که پیش از ظهر امروز برگزارشد، عنوان کرد: سکون برای هر جامعه ای به معنای مرگ آن است و به همین دلیل باید تلاش و فعالیت کرد مخصوصا برای کشوری مانند ایران که انقلابی نمونه و بی بدیل در جهان داشته است.
 
وی افزود: باید در هر مدیریتی که هستیم بدانیم که استان خوزستان شریان حیاتی کشور و در حقیقت کربلای ایران است و کدورتهایی را که حتی موقع انتقال دولت پیش می آید را باید از بین برد و وحدت را رعایت کرد زیرا ما همه ایرانی و مسلمان هستیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس در خصوص کاهش تعداد دانش آموزان عنوان کرد: مسئله ای که باعث کاهش تعداد دانش آموزان شده است کاهش جمعیت نیست بلکه ما در جایی تنها یک مدرسه داریم و دختر و پسر باید در کنار همدیگر درس بخوانند و به همین دلیل شدنی نیست و دانش آموزان درس خواندن را کنار می گذارند.

تصریح کرد: فرهنگ زیر ساخت تمامی مسائل کشور است. اگر آموزش و پرورش تقویت شود تمام کشور تقویت می شود که از این لحاظ استان خوزستان موقعیت حساس تری دارد.

وی اظهار کرد: اگر در موضوع تولید علم و فناوری، تکنولوژی و نانو جهش ایجاد کنیم و می توانیم حرف اول منطقه را بزنیم.






 

کد مطلب 2196078

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