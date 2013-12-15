نمایش مستند "حاج کاظم" در آخرین روز جشنواره سینماحقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند "حاج کاظم" به کارگردانی مسعود نجفی در آخرین روز از هفتمین جشنواره سینما حقیقت فردا دوشنبه 25 آذرماه در سالن اصلی سینما فلسطین روی پرده می‌رود.

این مستند پیش از این در جشنواره فیلم فجر، جشن تصویر سال و جشنواره فیلم کوتاه تهران به نمایش درآمده است. مستند "حاج کاظم" با حضور پرویز پرستویی در 60 دقیقه روایت شده که مشکلات اعزام جانبازی هفتاد درصد به نام ناصر افشاری جهت مداوا به خارج از کشور را مطرح می کند.

این فیلم چندی پیش نامزد بهترین مستند دفاع مقدس در جایزه بزرگ شهید آوینی شد.

در خلاصه فیلم "حاج کاظم" چنین آمده است: فیلم "آژانس شیشه ای" پس از 15 سال تکرار می شود. این بار نه در پرده نقره ای بلکه در دنیای واقعی و حاج کاظم دوباره عباس خود را پیدا کرده است.

تحقیق، تهیه، تصویربرداری و کارگردانی این مستند را مسعود نجفی بر عهده دارد که پیش از این مستندهایی چون "قیصر، 40 سال بعد"، "مرد آواها" و "یه اتفاق ساده" را ساخته است.

زنده یاد امید بهکار تدوین این فیلم را انجام داده و محمد تهرانی نیز صداگذاری این مستند را عهده دار بوده است. اين فيلم پنج شنبه 21 آذر ساعت در سالن شماره 2 سینما سپیده به روي پرده رفت.