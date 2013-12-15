بررسی 55 طرح بالینی در مرکز پژوهشهای بیمارستان میلاد 

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسین یحیی زاده جباری افزود: پیشرفت علمی بدون تحقیق امکان پذیر نیست و تحقیق هم به معنای ضد تقلید کورکورانه است.

وی با بیان این که در اثر تحقیقات است که علم تولید می شود، اظهار داشت: تحقیق کردن در حقیقت مجاهدت مستمر علمی است.

یحیی زاده با اشاره به تشکیل مرکز پژوهشهای بیمارستان میلاد در اواخر سال 90 و با تصویب هیئت مدیره وقت اظهار داشت: تا به حال 102 طرح در کمیته پژوهشی مرکز پژوهشهای بیمارستان میلاد بررسی شده است که 55 طرح بالینی و بقیه طرحها مربوط به سیستم سلامت هستند.

رئیس مرکز پژوهشهای بیمارستان میلاد تصریح کرد: در حال حاضر بیمارستان میلاد 27 طرح پژوهشی آینده نگر در حال اجرا دارد که با نظارت و راهنمایی مرکز تحقیقات و پژوهش و حمایتهای مسئولان بیمارستان انجام می شود.

وی اظهار داشت: تا کنون 9 مقاله در نشریات خارجی و داخلی چاپ شده و یا در مجامع علمی داخلی و بین المللی ارایه شده که در تمام آنها نام بیمارستان میلاد به عنوان مرکز تولید این مقالات مطرح شده است.

یحیی زاده گفت: با توجه به حرکت جامعه علوم پزشکی در دنیا به سمت انجام تشخیص و درمان مبتنی بر شواهد (Evidence Based Medicine) انجام پژوهش در تمامی مراکز درمانی امری لازم به نظر می رسد.

وی افزود: علم حاصل تحقیقات و پژوهش است به همین دلیل در مجامع علمی معتبر دنیا به خصوص مراکز پزشکی بخش تحقیقات به عنوان جزء جدایی ناپذیر است و یکی از عوامل موفقیت علمی و حتی درمانی در این مراکز به شمار می رود به طوری که در حال حاضر می توان گفت از بین مراکز معتبر تحقیقاتی پزشکی در دنیا تعداد قابل ملاحظه ای غیر دانشگاهی و حتی خصوصی هستند و نمونه بارز این مساله مایو کلینیک امریکاست.

رئیس مرکز پژوهشهای بیمارستان میلاد با تبریک هفته و روز پژوهش (25 آذر)، خاطر نشان کرد: بالندگی مرکز تحقیقات و پژوهش بیمارستان مدیون توجهات و حمایتهای مسئولین بیمارستان است.