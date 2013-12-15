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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۰

اختصاص 66 درصد هزینه‌های بلندمدت تامین‌اجتماعی به مستمری بازنشستگان

اختصاص 66 درصد هزینه‌های بلندمدت تامین‌اجتماعی به مستمری بازنشستگان

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، در 6 ماه ابتدایی سال‌جاری، 66 درصد تعهدات بلندمدت سازمان تأمین‌اجتماعی به مستمری بازنشستگان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر آمار و محاسبات اقتصادی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، از مجموع 85 هزار و 763 میلیارد و 731 میلیون ریال هزینه‌های بلندمدت، 56 هزار و 737 میلیارد و 70 میلیون ریال مستمری به بازنشستگان پرداخت شده است.

بر همین اساس، در مدت بیان شده، 18 هزار و 855 میلیارد و 788 میلیون ریال مستمری به بازماندگان تعلق یافته و 3 هزار و 216 میلیارد و 857 میلیون ریال به از کارافتادگان تامین‌اجتماعی مستمری پرداخت شده است و مستمری بازماندگان و ازکارافتادگان نیز به ترتیب 22 درصد و 8/3 درصد از هزینه‌های بلندمدت این سازمان را تشکیل می‌دادند.
 

کد مطلب 2196094

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