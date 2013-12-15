آتش نشانان با کمترین امکانات به مردم خدمات رسانی می کنند/ اهدای لوح به مادر شهید امید عباسی

به گزارش خبرنگار مهر، علی مقصودی ظهر یکشنبه در دیدار با مادر و خانواده شهید امید عباسی افزود: وجود افرادی مانند شهید عباسی از سرمایه های کشور هستند.

وی همچنین با بیان اینکه این شهید بزرگوار سال گذشته در حادثه اطفای حریق یک ساختمان در تهران جان خود را از دست داد، اظهار داشت: جسارت و شهامتی در وجود برخی از آتش نشانان است که در هنگام وقوع حریق در حالیکه همه از آتش فرار می کنند برای نجات جان افراد دل به آتش می زنند.

وی افزود: مادران نقش اساسی در تربیت فرزندان دارند و حماسه ای که شهید امید عباسی رقم زد حاصل تلاش و زحمات مادر وی بوده که توانسته چنین جسارت و توانمندی را در فرزند خود ایجاد کند.

جامعه آتش نشانی کشور هرگز شهادت امید عباسی را فراموش نخواهد کرد

مدیر عامل آتش نشانی رشت با اشاره به تاثیر شهادت امید عباسی در آتش نشانان گفت: اگرچه آتش نشانان گیلانی از شهادت امید عباسی ناراحت شدند اما اینکه یک آتش نشان برای نجات جان شهروند دیگری ایثلر می کند، افتخار بزرگی است.

وی تصریح کرد: تاثیر شهادت شهید عباسی به اندازه ای بود که نگاه به آتش نشان با شهادت وی تغییر کرد اگرچه آتش نشانان دیگری نیز در حین انجام ماموریت به شهادت رسیدند اما تاثیر گذاری شهادت شهید عباسی بیشتر بوده است.

مقصودی گفت: آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان نیز به مناسبت هفت مهر در دیدار با آتش نشانان به مصادیقی از متن قرآن اشاره کرد که بر اساس آن هرکسی برای نجات جان دیگری، جان خود را از دست دهد در حکم شهید است.

وی با بیان اینکه مسئولان کشور تجلیل محور هستند، متذکر شد: تجلیل به منظور گرامیداشت یاد و خاطره و تاثیر گذاری انجام می شود.

مدیر عامل آتش نشانی رشت تصریح کرد: کار شهید عباسی خیلی بزرگ بود و جامعه آتش نشانی کشور هرگز این ضایعه را فراموش نخواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه وجود افرادی مثل شهید عباسی از سرمایه های کشور هستند، افزود: تالم شهید عباسی برای همه آتش نشانان سخت بوده و تاثیرگذاری شهادت وی بر همکاران آتش نشان موجب شده تا بسیاری از همکاران وصیت نامه خود را بنویسند.

مقصودی در ادامه اهدای عضو شهید عباسی برای نجات هفت انسان دیگر را نیز ایثار بزرگی عنوان کرد و اظهارداشت: تاثیر گذاری شهادت امید عباسی منجر به پر کردن فرم اهدای عضو از سوی بسیاری از همکاران آتش نشانی رشت شده است.

عدم رعایت نکات ایمنی در ساخت و سازها

وی با اشاره به اینکه در کشور قوانین خوبی در مورد ایمنی ساختمان ها وجود دارد که متاسفانه اجرا نمی شود، تصریح کرد: در ساختمان هایی که دارای طبقات زیاد هستند باید مکانیزمی وجود داشته باشد که در هر طبقه درب های ضد حریق نصب شود اما در حال حاضر در کشور درب استاندارد ضد حریق موجود نیست.

مدیر عامل آتش نشانی رشت گفت: با شرایط کنونی هر لحظه باید منتظر وقوع فاجعه و مرگ افراد زیادی بر اثر حریق در رشت باشیم.

وی با انتقاد از عملکرد اداراتی چون راه و شهرسازی، نظام مهندسی در خصوص نظارت بر رعایت نکات ایمنی در ساخت و سازها اظهار داشت: شرایط، امکانات و قوانین وجود دارد ولی متاسفانه دستگاه های مزبور همکاری لازم را با آتش نشانی در خصوص نظارت بر رعایت نکات ایمنی در ساخت و سازها ندارند.

مقصودی یادآور شد: از آنجائیکه آتش نشانی زیر مجموعه شهرداری است مورد توجه قرار نمی گیرد و به هشدارهای این مجموعه توجهی نمی شود.

مدیر عامل آتش نشانی رشت عنوان کرد: با وجود اینکه کشور به سمت آپارتمان سازی پیش می رود باید توجه داشته باشیم که در هنگام وقوع حریق در ساختمان های بلند از چه امکاناتی برخوردار هستیم.

وی تاکید کرد:شهرداری ها موظف هستند که شرایط و امکانات مناسب را برای حفظ جان و مال مردم فراهم کنند.

مقصودی با بیان اینکه فرهنگ مقابله با حوادثی از قبیل وقوع حریق، سیل، زلزله و غیره باید در جامعه نهادینه شود، گفت: از آنجائیکه آموزش ها از سنین کودکی باید در کودکان نهادیه شود سال گذشته سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت اقدام به آموزش چهار هزار کودک در مهدکودک ها کرده است.

وی افزود: آتش نشانان با کمترین امکانات و شجاعت،شهامت وایثارگری خود به مردم خدمات رسانی می کنند همانگونه که در جنگ تحمیلی نیز رزمندگان با قدر ت ایمان و شجاعت با کمترین امکانات در مقابل دشمن ایستادگی کردند.

فرهنگ مقابله با حوادثی از قبیل وقوع حریق، سیل، زلزله باید در جامعه نهادینه شود

مدیر عامل آتش نشانی رشت اظهار داشت: مدیریت بحران و سایر دستگاه های ذیربط باید برای آموزش و آمادگی مردم در مواجهه با حوادث تلاش بیشتری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این دبدار مراسم لوح تقدیری از سوی مدیر عامل آتش نشانی رشت به مادر شهید " امید عباسی " اهدا شد.