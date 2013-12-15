جشنواره میراث ماندگار با هدف بررسی زندگی واقفان البرزی برگزار می شود

حسین ظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به مناسبت هفته وقف جشنواره تاتر خیابانی میراث ماندگار توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه برگزار می شود.

دبیر جشنواره میراث ماندگار افزود: هنرمندانی که قصد شرکت در این جشنواره را دارند می توانند آثار خود را تا 1 دی ماه به آدرس میدان جمهوری، بلوار مولانا، خیابان شهید کلهر، انتهای کوچه دوم غربی، اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز ارسال نمایند و برای اطلاعات بیشتر با شماره 34209381 تماس بگیرند.

ظاهری تاکید کرد: آثار ارسال شده پس از بررسی توسط داوران به مرحله بازبینی خواهد رفت و پس از مرحله بازبینی برای اجرای خیابانی در سطح استان آماده می شود.

دبیر جشنواره میراث ماندگار گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در سطح استان 50 اجرای تاتر خیابانی خواهیم داشت.

ظاهری در پایان گفت: این جشنواره توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز و با همکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری کرج در تاریخ 10 دی ماه برگزار خواهد شد.

