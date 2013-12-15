ابراهیم داروغه‌زاده قائم‌مقام دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر و مدیر کاخ جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که امشب 24 آذر ماه آخرین مهلت ثبت نام برای حضور اهالی رسانه در جشنواره است، گفت: تا شب گذشته اکثر دوستان اهالی رسانه، منتقدان و نویسندگان حرفه ای سینمای ایران ثبت‌نام خود را برای حضور در جشنواره فیلم فجر در سایت جشنواره به پایان رسانده اند و فکر می کنم تا امشب اکثر متقاضیانی که هنوز ثبت نام نکرده اند، به سایت رجوع کرده و ثبت نام کنند.

وی با تاکید بر اینکه تاریخ ثبت‌نام تمدید نخواهد شد، بیان کرد: البته با توجه به اینکه امسال برای اولین بار شرایط ثبت نام به صورت اینترنتی فراهم شده، ممکن است برخی از دوستان در مهلت تعیین شده فرصت مناسب برای ثبت نام پیدا نکنند به همین دلیل در صورتی که تعداد درخواست‌ها برای ثبت نام بعد از پایان امشب زیاد باشد، امکان این وجود دارد که فرصتی دیگر برای ثبت نام دوستان فراهم کنیم.

مدیر کاخ جشنواره توضیح داد: هرچند در ابتدا با برخوردهای متفاوتی درباره چگونگی ثبت‌نام اهالی رسانه، نویسندگان و منتقدان مواجه بودیم اما در نهایت همه متقاضیان حضور در جشنواره فیلم فجر همکاری لازم برای ثبت نام را با ما داشتند.

داروغه زاده در پاسخ به این که ثبت نام اینترنتی تا چه اندازه کمک می کند تا افرادی بی‌ارتباط با مطبوعات سینمایی به کاخ جشنواره راه نیابند؟ گفت: تمامی متقاضیان برای حضور در کاخ جشنواره، در سایت ثبت نام کرده و نام رسانه خود را ذکر می کنند، بعد از پایان ثبت نام ها، به صورت مکتوب به مدیرعامل هر رسانه حضور افرادی که به عنوان نویسنده و یا خبرنگار آن رسانه ثبت‌نام کرده اند، اعلام می‌شود و از مدیرعامل آن رسانه درخواست می‌کنیم اسامی و اولیت بندی ثبت نام کننده ها را تایید کند.

وی ادامه داد: با تایید مدیرعامل هر رسانه، برای ثبت‌نام‌کنندگان کارت حضور در کاخ جشنواره را صادر خواهیم کرد.

داروغه زاده در پایان گفت: با توجه به روند ثبت‌نام ها و استعلام از مدیرعامل هر رسانه، فکر می کنم دیگر مشکلی برای شناسایی خبرنگاران و نویسندگان فعال در عرصه سینما وجود نخواهد داشت.