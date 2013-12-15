باید از تنوع قومی و همه پتانسیل ها برای ارتقای آموزش و پرورش استفاده کنیم

محمد تقی زاده در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان که پیش از ظهر امروز برگزار شد، اظهار کرد: وقتی پیشینه تاریخی مسائل آموزشی را مورد بررسی قرار می دهیم می فهمیم که از زمانی که دارالفنون تأسیس شده تا دوره ما تحولات و تغییرات بسیار زیادی در تعلیم و تربیت به وجود آمده و این ریلی که آموزش و پرورش در جامعه ما ایجاد کرده توانسته هر چند ضعیف مباحث علمی و ملی را از گذشته به جلو انتقال دهد.



وی افزود: متأسفانه آموزش و پرورش نگاه اول و اولویت اول دولت های ما نبوده است. اگر آموزش و پرورش نگاه اول جامعه ای نباشد هیچ تحول و تغییر و تکاملی در جامعه به وجود نخواهد آمد.



مدیرکل جدید آموزش و پرورش خوزستان گفت: نظام های آموزشی ـ فرهنگی و تربیتی از مهمترین رویکرد های نظام هستند و ما به جدیت و تلاش بیشتری نیازمند هستیم. هیچ تغییری در هیچ جامعه ای به وجود نخواهد آمد مگر اینکه آموزش و پرورش آن جامعه دچار تغییر و تحول و تکامل شود.



تقی زاده تصریح کرد: مملکت داری اصلاً سخت نیست به شرطی که آموزش و پرورش موفقی داشته باشیم و بدانیم فرزندان آینده سازان فردا هستند و ما باید به فکر دانش آموزان خود باشیم.



وی ادامه داد: در حقیقت انسان دانا کسی است که در جامعه متناسب با فرهنگ خودش از هویت دینی و ملی بالایی برخوردار باشد. اگر ما بار علمی سنگینی را بر ذهن فرزندان خود وارد کنیم به این معناست که آموخته ایم اما نساخته ایم.



مدیرکل جدید آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: بزرگترین و منطقی ترین سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری روی انسان و دانش آموزان است. اگر بزرگترین کارها در آموزش و پرورش انجام شود اما در جهت حفظ و نگهداشت معلم گام برنداریم باز هم به هیچ نتیجه ای نمی رسیم.



تقی زاده تصریح کرد: طبق آمار جهانی سازمان یونسکو 70 درصد معلمین زیر خط فقر به سر می برند. بنابراین از چنین معلمی چه انتظاری می توانیم داشته باشیم. شرایط فعلی آموزش استان زیبنده استانی که در طول انقلاب اسلامی همواره سرزمین موعود شهدا بوده نیست و لیاقتش بیشتر از اینهاست. خوزستان دروازه ورود اسلام و تشیع به ایران و قلب تپنده اقتصادی کشور است. خوزستان استان اولین هاست. اولین دانشگاه آسیا در خوزستان بوده است.