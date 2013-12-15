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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۴

جمعیت بحرینی:

ادعاهای آل خلیفه در مجامع بین المللی درباره دموکراسی دروغ است

ادعاهای آل خلیفه در مجامع بین المللی درباره دموکراسی دروغ است

یکی از جمعیت های مخالف رژیم بحرین با انتقاد از سیاستهای سرکوبگرانه و دیکتاتور مآبانه آل خلیفه، ادعاهای این رژیم درباره دموکراسی را دروغ خواند.

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از پایگاه المنامه، تجمع ملی دموکراتیک پکپارچه بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدام رژیم بحرین در بازداشت فعالان بحرینی که در برپایی تظاهرات نقش دارند محکوم است.

در این بیانیه آمده است: این اقدام غیر اخلاقی رژیم با هدف فشار به مخالفان برای توقف تظاهرات مسالمت آمیز و نیز توقف انتقادها از خلیفه بن سلمان نخست وزیر بحرین که متهم به نقض حقوق بشر است انجام می شود.

این جمعیت بحرینی اعلام کرد: پایبند نبودن رژیم به قانون تجمعات و تظاهرات، دیدگاه و نگاه دیکتاتور مآبانه و دروغ بودن ادعاهای رژیم درباره دموکراسی را که در محافل بین المللی از آن دم می زند، نشان می دهد.

این جمعیت مخالف بحرینی خواستار آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان شد.

کد مطلب 2196109

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