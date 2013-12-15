ادعاهای آل خلیفه در مجامع بین المللی درباره دموکراسی دروغ است

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از پایگاه المنامه، تجمع ملی دموکراتیک پکپارچه بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدام رژیم بحرین در بازداشت فعالان بحرینی که در برپایی تظاهرات نقش دارند محکوم است.

در این بیانیه آمده است: این اقدام غیر اخلاقی رژیم با هدف فشار به مخالفان برای توقف تظاهرات مسالمت آمیز و نیز توقف انتقادها از خلیفه بن سلمان نخست وزیر بحرین که متهم به نقض حقوق بشر است انجام می شود.

این جمعیت بحرینی اعلام کرد: پایبند نبودن رژیم به قانون تجمعات و تظاهرات، دیدگاه و نگاه دیکتاتور مآبانه و دروغ بودن ادعاهای رژیم درباره دموکراسی را که در محافل بین المللی از آن دم می زند، نشان می دهد.

این جمعیت مخالف بحرینی خواستار آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان شد.