به گزارش خبرنگار مهر امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری هجدهمین نشست هیات رئیسه و ششمین کنگره اکوسای در جمع خبرنگاران از توافق اعضای اکوسای برای ریاست ترکیه در سه سال آینده خبر داد.

وی گفت: ایران همچنان عضو هیات رئیسه اکوسای باقی می ماند و پاکستان هم دبیرکل خواهد شد.

وی در خصوص خروجی های اکوسای در سه سال مدیریت ایران افزود: ما در جلسه امروز حسابرسی مشترک تروریسم را مورد بررسی قرار دادیم. در این حسابرسی صدماتی که از تروریسم به مردم، اقتصاد، محیط زیست و کل جامعه وارد شده مورد بررسی قرار می گیرد البته این پیشنهاد از سوی ایران ارائه شده که در دستور کار قرار گرفت.

رحیمی ادامه داد: در این جلسه سند راهبردی اکوسای نیز تصویب می شود که بنای کار 10 کشور عضو خواهد بود هر چه ارتباط با کشورهای همسایه بیشتر کنیم از هر جهت به نفع کشور ما خواهد بود.

رئیس دیوان محاسبات به حسابرسی زیست محیطی از جمله بررسی موضعوع ریزگردها و موضوع دریاچه خزر به عنوان کارهای مهمی که در دستور کار اکوسای است اشاره کرد.