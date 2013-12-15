به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر ابوالحسنی ظهر یک شنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی استان قم با رئیس مجلس که در خانه پدری علی لاریجانی در قم برگزار شد طی سخنانی با اشاره به جایگاه قانونی شورا و نقش نظارتی آن اشاره کرد و گفت: جایگاه شوراها آنگونه که باید و شایسته است دیده نمیشود.
وی به کمبود فضای شورای اسلامی استان اشاره کرد و گفت: بحث محل استقرار یکی از مشکلات است و شورای استان متاسفانه در حال حاضر تنها در یک اتاق مستقر است و با کمبود فضا مواجه است.
رئیس شورای اسلامی استان قم به مکاتبات انجام گرفته با استانداری برای در اختیار قرار دادن مکان برای این شورا اشاره و عنوان کرد: متاسفانه با پیگیریهای انجام شده اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی در ادامه از وجود مشکل اعتبار در شورای استان خبر داد و گفت: چنانچه کمیسیونهای شورای اسلامی استان بخواهد به شکل موفق عمل کنند باید بتوان بودجه لازم را برای تشکیل جلسات و فعالیتها در اختیار داشته باشند.
عدم توجه به شهرهای استان قم
در ادامه یکی از اعضای شورای اسلامی شهر قم در سخنانی خواستار توجه به جایگاه شوراها و تعریف مشخصی از جایگاههای شوراها برای انجام بهتر وظایف شد.
حسن بختیاری در ادامه با اشاره به ویژگیهای قم به عدم توجه به شهرهای اطراف این استان اشاره و گفت: شهرها و بخشهای استان دارای ظرفیتهای خوبی است که توجه به آن میتواند بسیاری از مشکلات شهر قم را برطرف کند.
وی تاکید کرد: باید با یک نگاه راهبری به شناسایی پتانسیلهای بخشهای استان پرداخت و تا از این طریق بسیاری از مشکلات شهر قم را حل کرد.
جاده سلفچگان نیازمند بهسازی است
در ادامه عضو شورای شهر سلفچگان نیز با بیان اینکه جاده سلفچگان در مسیر عبوری 17 استان قرار دارد، اظهار داشت: در این مسیر ترافیک زیادی وجود دارد و تصادفات زیادی نیز رخ میدهد و نیازمند بهسازی است.
علی عبداللهی به بحث آب این منطقه اشاره و بیان کرد: جمعیت این بخش طی یکسال گذشته دو برابر شده است و تامین آب نیز یکی از ضروریات این بخش است که در حال حاضر پروژه انتقال آب از سرشاخه های دز در این منطقه 99 درصد پیشرفت داشته و تنها یک خط لوله 10 متری باقی مانده که انجام آن را پیمانکار منوط به دریافت هزینه های خود کرده است.
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