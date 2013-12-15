تفکرات قدیمی مانع توسعه شرکت های دانش بنیان شده است/ "رازی" پیشگام حوزه داروسازی کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در حاشیه بازدید از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کرج با اشاره به استقرار موسسات مختلف علمی و پژوهشی در استان البرز اظهار داشت: انتظار می رود درصد مشارکت در این استان بسیار بیشتر از آنچه هست، باشد.

وی با بیان اینکه موسسه رازی از قدیمی ترین موسسات کشور است و باید با رویکردی جدید به آن نگاه شود، گفت: این موسسه باید از پیشگامان علم و تکنولوزی در حوزه داروسازی باشد و در مبادلات بین المللی نیز بشود به آن تکیه کرد.

ستاری جایگاه فعلی موسسه رازی را متناسب با سابقه آن ندانست و گفت: از تمام مدیران قبلی و پرسنلی که با تمام کمبودها موسسه را به اینجا رسانده اند تشکر می کنم ولی معتقدم این موسسه به پیاده کردن ایده های جدیدی نیاز دارد.

جایگاه "رازی" متناسب با سابقه آن نیست

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه این موسسه همواره مشکلات کشور را حل کرده و به کمک مراکز آمده، افزود: تمام هم و غم ما توسعه شرکتهایی با عملکرد مشابه موسسه رازی است تا با توسعه شرکتهای دانش بنیان و توسعه حلقه های تبدیل ایده به بازار بتوانند هم موقعیت های خاصی در حوزه های بین الملی برای خود ایجاد کنند و هم باعث اشتغال شوند.

توسعه شرکتهای دانش بنیان از اولویتهای نخست دولت

وی توسعه این شرکتها را از اولویتهای اول دولت اعلام کرد و یادآور شد: ایجاد معاونت نوآوری و شکوفایی طی سال آینده با همین رویکرد پیش بینی شده و علاوه بر این سیاستهای کلی شرکتهای دانش بنیان نیز به تصویب رسیده است.

ستاری با بیان اینکه فکر می کنم تا حدودی در حلقه خودمان و در تفکرات قدیم مانده ایم، اظهار داشت: موسساتی مانند "رازی" می توانند پارکهای فناوری و شرکتهای دانش بنیان داشته و با مشارکت اعضای هیئت علمی خود، بحث های تولید را از حالت تحقیقات جدا کنند.

تابع عملکرد وزارتخانه ها هستیم



وی افزود: بسیاری از اعضای هیئت علمی این موسسات می توانند در قالب شرکتهای دانش بنیان فعالیت کرده و باعث تولید ارزش افزوده برای موسسه شوند. این کار علاوه بر تقویت موسسه به آنها این فرصت را می دهد تا روی سیستم ها و داروهای جدید کار کند و واکسنهای جدیدی را به بازار ارائه دهند.

ستاری در مورد عملکرد سایر موسسات علمی مادر مستقر در استان البرز با بیان اینکه تابع سیاستهای وزارتخانه های متبوع آنها هستیم، یادآور شد: با رویکر مثبتی وزیر محترم جهاد کشاورزی امیدواریم در این بخش بتوانیم شاهد شکل گیری شرکتهای دانش بنیان باشیم.