به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، رقابتهای وزنهبرداری معلولان قهرمانی کشور با حضور 130 وزنه بردار از سراسر ایران و با نظارت نماینده کمیته ملی پارالمپیک در فدراسیون جانبازان و معلولان در حال برگزاری است.
نفرات برتر در دو بخش بزرگسالان و جوانان در اوزان 54 و 59 کیلوگرم به شرح زیر معرفی شدند:
دسته 54 کیلوگرم:
گروه سنی بزرگسالان:
1- صمد عباسی با رکورد 155 کیلوگرم
2- موسی آذرباد با رکورد 153 کیلوگرم
3- حسن حصار فولادی با رکورد 147 کیلوگرم
گروه سنی جوانان:
1- داریوش مهدوی با رکورد 100 کیلوگرم
2- محمد کشوری با رکورد 80 کیلوگرم
دسته 59 کیلوگرم:
گروه سنی بزرگسالان:
1- نادر مرادی با ثبت رکورد 187 کیلوگرم
2- حمزه محمدی با ثبت رکورد 185 کیلوگرم
3- امیر جعفری ارنگه با ثبت رکورد 180 کیلوگرم
این مسابقات با حضور ناظر کمیته بین المللی پارالمپیک، در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین در حال برگزاری است و روز سه شنبه به پایان می رسد.
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