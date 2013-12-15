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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۴

رقابتهای وزنه‌برداری معلولان/

مسابقات دسته‌های 54 و 59 کیلوگرم اعلام شد

مسابقات دسته‌های 54 و 59 کیلوگرم اعلام شد

در ادامه رقابتهای وزنه برداری معلولان کشور، مسابقات دسته های 54 و 59 کیلوگرم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، رقابتهای وزنه‌برداری معلولان قهرمانی کشور با حضور 130 وزنه بردار از سراسر ایران و با نظارت نماینده کمیته ملی پارالمپیک در فدراسیون جانبازان و معلولان در حال برگزاری است.

نفرات برتر در دو بخش بزرگسالان و جوانان در اوزان 54 و 59 کیلوگرم به شرح زیر معرفی شدند:

دسته 54 کیلوگرم:
گروه سنی بزرگسالان:
1- صمد عباسی  با رکورد 155 کیلوگرم
2- موسی آذرباد  با رکورد 153 کیلوگرم
3- حسن حصار فولادی با رکورد 147 کیلوگرم

گروه سنی جوانان:
1- داریوش مهدوی با رکورد 100 کیلوگرم
2- محمد کشوری با رکورد 80 کیلوگرم

 دسته 59 کیلوگرم:
گروه سنی بزرگسالان:
1- نادر مرادی با ثبت رکورد 187 کیلوگرم
2- حمزه محمدی  با ثبت رکورد 185 کیلوگرم
3- امیر جعفری ارنگه با ثبت رکورد 180 کیلوگرم

این مسابقات با حضور ناظر کمیته بین المللی پارالمپیک، در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین در حال برگزاری است و روز سه شنبه به پایان می رسد.


 

کد مطلب 2196117

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