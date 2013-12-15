به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، رقابتهای وزنه‌برداری معلولان قهرمانی کشور با حضور 130 وزنه بردار از سراسر ایران و با نظارت نماینده کمیته ملی پارالمپیک در فدراسیون جانبازان و معلولان در حال برگزاری است.

نفرات برتر در دو بخش بزرگسالان و جوانان در اوزان 54 و 59 کیلوگرم به شرح زیر معرفی شدند:

دسته 54 کیلوگرم:

گروه سنی بزرگسالان:

1- صمد عباسی با رکورد 155 کیلوگرم

2- موسی آذرباد با رکورد 153 کیلوگرم

3- حسن حصار فولادی با رکورد 147 کیلوگرم



گروه سنی جوانان:

1- داریوش مهدوی با رکورد 100 کیلوگرم

2- محمد کشوری با رکورد 80 کیلوگرم

دسته 59 کیلوگرم:

گروه سنی بزرگسالان:

1- نادر مرادی با ثبت رکورد 187 کیلوگرم

2- حمزه محمدی با ثبت رکورد 185 کیلوگرم

3- امیر جعفری ارنگه با ثبت رکورد 180 کیلوگرم



این مسابقات با حضور ناظر کمیته بین المللی پارالمپیک، در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین در حال برگزاری است و روز سه شنبه به پایان می رسد.





