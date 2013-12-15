راه آهن با شناورسازی قيمت بليت قطار در برخي محورها موافقت كرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد راشدي با بيان اينكه از ابتداي سال 92 قيمت بليت قطار افزايش نداشته است؛ در زمينه شناور شدن قيمت بليت قطار در برخي محورهاي ريلي گفت: شركت هاي بخش خصوصي مسافري به دنبال افزايش هزينه تمام شده بخش عمده اي از خدمات، مكررا درخواست افزايش قيمت بليط را داشته اند و پيرو اين مساله، راه آهن هفته گذشته با شناور شدن قيمت بليت قطار در برخي محورها موافقت كرده است.

راشدي خاطرنشان كرد: به دنبال شناور شدن قيمت بليت قطار در برخي محورها متقاضياني كه با برنامه ريزي قبلي نسبت به تهيه بليت اقدام كنند، هزينه كمتري را پرداخت خواهند كرد و با نزديك تر شدن به زمان پيك و همچنين نزديكي به زمان حركت قطار اين هزينه تغيير خواهد يافت.

معاونت امور مسافري راه آهن افزود: سطح خدمات و كيفيت قطارها نيز افزايش داده شده و در قطارهاي درجه يك تهران- مشهد و قطارهايي كه مسير آنها بيش از 600 كيلومتر است، مجددا پزشك مستقر شده است.

راشدي با اشاره به اصلاح جدول حداكثر تاخيرات و كاهش زمان تاخيرات در آن از ابتداي دي ماه سالجاري گفت: با اين وجود در صورت بروز تاخير؛ 50 درصد از وجه بليت مسافران به آنان پرداخت خواهد شد و به اين ترتيب كليه واحدها ملزم به رعايت زمان بندي سير قطارها و حداقل كردن تاخيرات خواهند شد.

به گفته راشدي در اين زمينه حداكثر زمان تاخير قطارها و ترن ست ها در محور تهران- مشهد به ترتيب از 4 ساعت به 3 ساعت و از 4 ساعت به 2 ساعت تقليل مي يابد.

وي افزود: همچنين ميزان تاخيرات در محور تهران- بندرعباس و تهران- كرمان از 5 ساعت به 3 ساعت و در محور تهران- ساري از 4 ساعت به 2 ساعت و در محور تهران- زنجان از 4 ساعت به يك ساعت كاهش مي يابد.

راشدي خاطرنشان كرد: طبق برنامه ريزي صورت گرفته حداكثر زمان تاخير در محور تهران انديشمك و تهران-گرگان از 4 ساعت به 2.5 ساعت و در مسير هاي تهران- خرمشهر و تهران- اهواز از 5 ساعت به 3 ساعت تقليل خواهد يافت.