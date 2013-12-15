1400 زن سرپرست خانوار در قزوین بیمه شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهاره رحمانی در این باره اظهارداشت: بیش از نیمی از بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان بیمه شدنه اند و بقيه زنان در ردیف افرادي هستند كه شرايط بيمه شدن را ندارند و به همين دليل تحت پوشش قرار نگرفته اند و در حال حاضر نیز به دلیل تکمیل بودن ظرفیت امکان بیمه کردن فرد جدیدی وجود ندارد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی قزوین تصریح کرد: حق بيمه بازنشستگي برای زنان سرپرست خانوار توسط بهزيستي به صورت ماهیانه واريز مي‌شود که این مبلغ در سال گذشته به ازاي هر فرد 32 هزار تومان بود که امسال به 40 هزار تومان افزايش یافته است.

رحمانی با اشاره به اینکه بیمه کردن زنان سرپرست خانوار از مهمترین اقدامات بهزیستی است گفت: این نهاد با تحقق این مهم وضعیت اقتصاد و معیشت آنان را در آینده تقویت می‌ کند.

این مسئول یادآورشد: زنان سرپرست خانوار در صورت داشتن شرايط بازنشستگي از جمله سن زير 50 سال میتوانند از خدمات بیمه ای بهزيستي استان قزوين استفاده کنند.