دستگيري سارقان كيف قاپ در جهرم/ پسر 14 ساله سارق حساب پدرش از آب در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ يوسف ملك زاده با اعلام اين خبر گفت: در پي اعلام مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر وقوع يك فقره كيف قاپي از فردي در يكي از خيابان هاي شهر جهرم، بلافاصله ماموران كلانتري 11 جهرم در محل حاضر شدند.

وي افزود: ماموران پس از حضور در محل با انجام تحقيقات دريافتند كه دو نفر موتورسوار، اقدام به كيف قاپي به مبلغ 50 ميليون ريال وجه نقد از شهروندان كرده و متواري شده اند.

سرهنگ ملك زاده تصريح كرد: ماموران با بدست آوردن مشخصات ظاهري سارقان از مالباخته به گشت زني در محدوده وقوع جرم پرداختند و سرانجام سارقان را به نام هاي"الف - س" و "ع - س" كه سابقه دار و تحت تعقيب مراجع قضايي نيز بودند شناسايي و در مخفيگاهشان دستگير كردند.

وي ادامه داد: با انتقال متهمان به پليس آگاهي و در بازجويي هاي فني، يك فقره كيف قاپي و چهار فقره سرقت مغازه از آنان كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم با بيان اينكه دو سارق برای سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند، به شهروندان توصيه كرد: هنگام خروج از بانك، از قرار دادن پول در كيسه هاي نايلوني جداً خودداري كنند.

پسر 14 ساله شیرازی سارق حساب پدرش از آب در آمد

رئیس پلیس "فتا" استان فارس از کشف پرونده برداشت غیر مجازی خبر داد که در آن مبلغ 200 هزار تومان از حساب شخصی يك شهروند سرقت شده بود.

سرهنگ سيدموسي حسيني در تشريح اين خبر گفت: يكي از شهروندان با مراجعه به پلیس "فتا" استان فارس اظهار مي كند؛ از حسابش سرقت اینترنتی انجام شده است و سارق را نمی شناسد.

وي ادامه داد: پس از اينكه از مال باخته سوال شد آیا کسی اطلاعات کارت شما در اختیار دارد؟ وی پاسخ داد که فرزند 14 ساله ام به نام "محمد" اطلاعات کارت را در اختیار دارد ولی او نیز از این برداشت بی خبر است.

رئیس پلیس "فتا" استان فارس اظهار كرد: در ادامه کارشناسان زبده پلیس فتا ردیابی های پلیسی خود را برای شناسایی متهم آغاز و با اقدامات فنی در فضای مجازی موفق به شناسایی سارق شدند.

سرهنگ حسيني گفت: پس از احضار شاكي مشخص شد اين متهم 14 ساله فرزند وي است كه با اتصال به حساب پدرش اقدام به خرید اینترنتی كرده و تصور نمي كرد در فضای مجازی شناسايي شود.

کشف 237هزار نخ سیگار در مهر

فرمانده انتظامي شهرستان مهر استان فارس از کشف 237 هزارنخ سیگار خارجي قاچاق در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ مسعود ظهرابي با اعلام اين خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه باموادمخدر و یگان امداد این شهرستان هنگام ایست و بازرسی مقطعی در محور مهر به عسلویه به یک دستگاه خودرو پژو405 مظنون شدند.

وي ادامه داد: در اين هنگام ماموران به راننده خودرو دستور ايست داده كه راننده بدون توجه از محل بازرسي متواري شد.

سرهنگ ظهرابي گفت: ماموران خودرو را پس از طي مسافتي تعقيب و گريز متوقف و در بازرسي از آن تعداد 237 هزار نخ سیگار خارجی کشف كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان مهر تصريح كرد: راننده خودرو به نام " ع- ر" دستگير و تحقيقات بيشتر پليس همچنان ادامه دارد.