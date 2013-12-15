ايجاد اشتغال پایدار موثرترين گزينه براي رفع فقر و محروميت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری ظهر یکشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی فومن و شفت افزود: براي مقابله با بيكاري و توسعه اشتغال ايجاد مشاغل كوچك و بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زود بازده بسیار حائز اهمیت هستند.

وی همچنین با بیان اینکه توليد امري مقدس و موجب ايجاد اشتغال پايدار مي شود، اظهارداشت: در همه جوامع بشری امروزه تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسان ها به نقش و اهمیت این مهم واقف هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید برای بشر اهمیت و ضرورت دارد، گفت: تولید به معنی زندگی، تولید رشد، شکوفایی، کار، تلاش، اشتغال، بهره گیری از طبیعت، رفع نیازهای زندگی، رفاه شخصی و عمومی، استفاده بهتر از منابع موجود، رفع مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، مسکن و به حرکت درآوردن چرخ عظیم اقتصاد یک جامعه است.

وی افزود: تولید عامل اصلی ایجاد استحکام در اقتصاد است، سامان دادن اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه است.

عاشوری تاکیدکرد: تولید شاخص و معیار اصلی پیشرفت در یک کشور است و ملاکی برای اندازه گیری سرعت، شتاب و میزان پیشرفت محسوب می شود.

وی اظهارداشت: موضوع تولید داخلی در شرایط کنونی برای کشور بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز است، توجه و تاکید بر تولید داخلی در این مقطع دارای معنی خاص و ویژه ای است.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن اشاره به بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی اذعان داشت: موضوع استمهال بدهي واحدهاي توليدي از سوي بانك هاي عامل به دليل تنفس دادن به اين شركت ها برای بازپرداخت اقساط معوقه خواسته بسياري از واحدهاي توليدي است كه در اين زمينه باید این كار با حمايت دولت، مجلس و بانك هاي عامل پيگيري شود.

وي تصريح كرد: رفع مشكلات واحدهاي توليدي به دليل اينكه موجب رونق توليدي و حفظ اشتغال پايدار مي شوند بايد مورد توجه ويژه مسئولان قرار گيرد.