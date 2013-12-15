1000 مرکز تاریخی در استان سمنان وجود دارد/ ثبت 400 اثر در فهرست جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان ضمن بیان اینکه در استان نزدیک 600 کیلومتر جاده ترانزیت بین غرب و به شرق داریم که سالانه بین 15 تا 20 میلیون زائر و مسافر از آن عبور می کنند، تصریح کرد: اگر رفت و برگشت این تعداد مسافر را محاسبه کنیم 40 میلیون زائر و مسافر از راه های مواصلاتی استان طی سال تردد می کنند.

وی با اشاره به عبور فراوان زائران و مسافران در استان سمنان با طرح این سوال که اگر این تعداد مسافر و زائر فقط یک ساعت در سطح استان توقف کنند چند میلیون نفر جمعیت می شود، تصریح کرد: اگر بتوانیم برای ایشان ظرفیت هایی برای توقف ایجاد کنیم اشتغال خوب و پایداری را فراهم کرده ایم.

عالی ترین مقام دولت در استان سمنان همچنین ضمن اشاره به اینکه بیش از یک هزار مرکز تاریخی و فرهنگی داریم که تاکنون 400 اثر تاریخی آن به ثبت جهانی رسیده است، گفت: با وجود این همه تردد به تعدادی هتل و مسافرخانه و خدمات نیاز داریم و می توانیم در این زمینه خدمات و اشتغال پایدار ایجاد کنیم و اگر هر مسافری مقداری پول در استان خرج کند سرمایه فراوانی به استان ورود پیدا می کند و باعث ارزش افزوده می شود.

ظرفیت 450 میلیون تنی معادن استان سمنان کلکسیونی از ظرفیت معادن کشور

وکیلی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های معدنی استان سمنان گفت: ظرفیت های شناسایی شده استان بیش از 450 میلیون تن مواد معدنی است و ما کلکسیونی از معادن کشور محسوب می شویم.

وی با اشاره به ظرفیت بالای معدنی افزود: در استان سمنان فقط 15 میلیون تن اجازه بهره برداری داریم و کلی از ظرفیت معدنی خالی برای بهره برداری مانده و از آن ظرفیت 156 میلیون تن فقط پروانه بهره برداری داده شده است که هنوز هم آن ظرفیت به بهره برداری نرسیده است.

خام فروشی یکی از مشکلات استان سمنان در بخش صنعت و معدن

استاندار سمنان با طرح این سوال که آیا بهره برداری از معادن استان سمنان باید یک سویه باشد افزود: صنایع ما می توانند برای خود صنایع فرآوری شده داشته باشند و صنایع بالادست و پایین دست ما می توانند در بخش معادن ضمن تولید، ارزش افزوده ایجاد کنند.

وی یکی از مشکلات استان سمنان را در بخش صنعت و معدن خام فروشی عنوان و تصریح کرد: ما نباید بگذاریم این خام فروشی انجام شود صنعتگر ما در بخش معدن تلاش بی وقفه ای دارد و با زحمت فراوان از معادن استخراج می کند ولی برای محصول خود ارزش افزوده ایجاد نمی کند.

وکیلی در خاتمه افزود: ما می توانیم با صنایع جانبی ارزش افزوده بیشتری برای معادن ایجاد کنیم و کشورهای مقصدمان را برای صادرات شناسایی و از آنان بهره بگیریم.