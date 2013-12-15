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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۱

قوسی:

19 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اشتغالزایی و خودکفایی دامغان پرداخت شد

19 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اشتغالزایی و خودکفایی دامغان پرداخت شد

دامغان - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان از پرداخت 19 میلیارد و 786 میلیون ریال تسهیلات برای اجرای طرح های اشتغال و خودکفایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قوسی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان با اشاره به پرداخت 19 میلیارد و 786 میلیون ریال تسهیلات برای اجرای طرح های اشتغال و خودکفایی اظهار داشت: این میزان تسهیلات به اجرای 223 طرح اشتغال و خودکفایی از ابتدای سالجاری ویژه مددجویان و اقشار نیازمند پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: همچنین از ابتدای سالجاری تاکنون به 540 نفر از افراد مددجو، فرزندان مددجو و اقشار آسیب پذیر آموزش های لازم ارائه شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان به آموزش های ارائه شده به افراد مددجو، فرزندان مددجو و اقشار آسیب پذیر پرداخت و اظهار داشت: این آموزش ها در قالب بلند مدت، کوتاه مدت و استاد شاگردی بوده است.

قوسی، آموزش صنایع دستی، صنفی صنعتی، کشاورزی، دامپروری، تابلو فرش، گوهرتراشی، کسب و کار، آرایش و پیرایش و خیاطی را از مهمترین آموزش های ارائه شده بیان کرد و گفت: شرکت کنندگان در پایان دوره های برگزار شده گواهینامه دریافت کرده اند.

وی در خاتمه با بیان اینکه هزینه اجرای این طرحها 65 میلیون و 240 هزار تومان بوده است، گفت: یک هزار و 465 خانوار شامل دو هزار و 803 نفر در قالب افراد مددجو و طرح شهید رجایی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان قرار دارند و در طول سال از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.

کد مطلب 2196134

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