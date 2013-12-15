اجرای برنامه های ترویج ورزش تیراندازی در میان کارکنان ادارات هرمزگان

عادل فخاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید مسئولان امور رفاهی و ورزش ادارات و سازمان های استان هرمزگان از امکانات هیئت تیراندازی این استان، عنوان کرد: مسئولان امور رفاهی و ورزش اداراتی همچون مخابرات، شرکت نفت، شهرداری بندرعباس، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، نظام مهندسی، آلومینیوم و فولاد از امکانات سالن تیراندازی مجموعه حجاب بندرعباس و همچنین سایت اهداف پروازی بازدید کردند.

وی ادامه داد: در جریان این بازدید، آموزش های ابتدایی تیراندازی با تفنگ نیز ارائه شد.

دبیر هیئت تیراندازی هرمزگان افزود: هدف از این کار، گسترش و آشنایی کارمندان ادارات و همچنین خانواده های آنان با ورزش تیراندازی به عنوان یک ورزش اسلامی و مذهبی و کشف استعدادهای این رشته ورزشی بوده است.

فخاریان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه هایی در راستای توسعه و ترویج ورزش تیراندازی در استان هرمزگان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت که یکی از این برنامه ها حضور در محلات برای آموزش و انجام ورزش تیراندازی است.