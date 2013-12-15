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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۲

فخاریان در گفتگو با مهر:

اجرای برنامه های ترویج ورزش تیراندازی در میان کارکنان ادارات هرمزگان

اجرای برنامه های ترویج ورزش تیراندازی در میان کارکنان ادارات هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت تیراندازی هرمزگان از اجرای برنامه هایی برای ترویج ورزش تیراندازی در میان کارکنان ادارات هرمزگان خبر داد.

عادل فخاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید مسئولان امور رفاهی و ورزش ادارات و سازمان های استان هرمزگان از امکانات هیئت تیراندازی این استان، عنوان کرد: مسئولان امور رفاهی و ورزش اداراتی همچون مخابرات، شرکت نفت، شهرداری بندرعباس، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، نظام مهندسی، آلومینیوم و فولاد از امکانات سالن تیراندازی مجموعه حجاب بندرعباس و همچنین سایت اهداف پروازی بازدید کردند.

وی ادامه داد: در جریان این بازدید، آموزش های ابتدایی تیراندازی با تفنگ نیز ارائه شد.

دبیر هیئت تیراندازی هرمزگان افزود: هدف از این کار، گسترش و آشنایی کارمندان ادارات و همچنین خانواده های آنان با ورزش تیراندازی به عنوان یک ورزش اسلامی و مذهبی و کشف استعدادهای این رشته ورزشی بوده است.

فخاریان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه هایی در راستای توسعه و ترویج ورزش تیراندازی در استان هرمزگان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت که یکی از این برنامه ها حضور در محلات برای آموزش و انجام ورزش تیراندازی است.

کد مطلب 2196138

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