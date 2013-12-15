صنعت دامپروری در حال نحیف شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تاجیک ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از دامداران استان قم با رئیس مجلس شورای اسلامی که در خانه پدری علی لاریجانی برگزار شد با بیان اینکه وضعیت دامپروری وضعیت خوبی نیست، اظهار داشت: از سال 89 فشارهای زیادی بر روی صنعت دام کشور وارد شده است.

وی ادامه داد: در سال 1390 مقرر شده بود که دامداران شیر را کیلویی 630 تومان عرضه کنند و این در حالی بود که قیمت تمام شده شیر در آن سال 840 تومان بود و قیمت 630 تومان برای دامدار نه تنها صرف نداشت بلکه با ضرر نیز همراه بود.

عضو انجمن صنفی دامداران استان تهران ادامه داد: با فراز و نشیب‌هایی که در قیمت ایجاد شد مقرر شد کارشناسان قیمت تمام شده شیر را بررسی کنند که قیمت بررسی شده در سال 91 بدون ریالی سود برای دامداران 996 تومان اعلام شد که با محاسبه 15 درصد سود نزدیک به هزار 157 تومان قیمت تمام شده بود.

راهی شدن گاوهای شیری به کشتارگاه‌

وی در ادامه با اشاره به اعلام این قیمت عنوان کرد: مقرر شد دامداران با در نظر گرفتن شرایط شیر را به قیمت هزار و 110 دریافت کنند و به جای آن دولت علوفه را با ارز مرجع در اختیار دامداران قرار دهد که این علوفه هم پرداخت نشد.

تاجیک ادامه داد: افزایش قیمت نهاده‌ها و علوفه نیز منجر به راهی شدن بسیاری از گاوهای شیری به کشتارگاه‌ها شد.

عرضه شیر به قیمت 1100 تومان

وی با بیان اینکه قیمت شیر در حال حاضر با احتساب سود 15 درصد هزار و 458 تومان می‌شود که دامداران پذیرفته‌اند بخاطر مسائل و مشکلات فراوانی که وجود دارد 15 درصد سود را به 10 درصد برسانند و شیر را به قیمت هزار و 110 تومان عرضه کنند.

عضو انجمن صنفی دامداران استان تهران با بیان اینکه ادامه فعالیت دامداران به معنای سود دهی دامپروری نیست، ابراز داشت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها و با ادامه این روند صنعت دامپروری رو به نابودی است و این صنعت در حال نحیف شدن است.