16 كردستاني بر اثر غرق شدگی فوت کردند/مرگ 42 نفر بر اثر گازگرفتگي

غلامرضا همایون پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در هفت ماهه نخست امسال هفت هزار و 163 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کردستان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعین نزاع هفت هزار و 605 نفر بود شش درصد کاهش یافته است.

وی افزود: بر اساس گزارش مراکز پزشکی قانونی سطح استان کردستان از کل مراجعین نزاع در هفت ماهه امسال پنج هزار و 263 نفر مرد و هزار 900 نفر زن بودند.

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان ادامه داد: این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل پنج هزار و 606 نفر از مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مرد و هزار و 999 نفر زن بودند.

همایون پور یادآور شد: همچنین در مهر ماه سال جاری نیز آمار مراجعین نزاع با 12 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 917 مورد در سال جاري رسیده است.

16 نفر بر اثر غرق شدگی در کردستان فوت کردند

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری 16 نفر بر اثر غرق شدگی در استان کردستان جان خود را از دست دادند.

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان بیان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که 17 نفر بر اثر غرق شدگي فوت كرده بودند، شش درصد کاهش را نشان می دهد.

همایون پور افزود: بر اساس گزارش مراکز پزشکی قانونی کردستان از تعداد غرق شدگان شش ماهه اول سال جاری 13 نفر مرد و سه نفر زن بودند و این در حالی است که از تعداد 17 نفر غرق شدگان هفت ماهه سال قبل 16 نفر مرد و یک زن بوده است.

مرگ 24 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن و سوختگی

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سال جاری 24 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن و سوختگی در استان کردستان جان خود را از دست دادند.

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان ادامه داد: در هفت ماهه نخست سال جاری 11 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست داده اند که از این تعداد هشت نفر مرد و سه نفر زن بودند.

همایون پور یادآور شد: در این مدت تعداد فوتی های مسمومیت با گاز با 15 درصد کاهش، به 11 نفر رسیده است و این در حالی است که تعداد جان باختگان مسمومیت با گاز در مدت مشابه به سال قبل 13 نفر بود.

وی بیان کرد: آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان کردستان نیز در هفت ماهه نخست سال جاری 13 نفر بوده و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی های ناشی از سوختگی 17 نفر بود، 23 درصد کمتر شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان گفت: همچنین از کل فوتی های ناشی از سوختگی این استان طی هفت ماهه امسال سه مرد و 10 زن بودند.