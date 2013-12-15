120 واحد صنعتي در شفت فعال است/ تقویت تولید باعث عزت و سربلندی کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، علی منتظری ظهر یکشنبه در بازدید از واحدهای صنعتی شفت از اجرای 76 طرح صنعتي در اين شهرستان اشاره کرد و افزود: تو سعه صنعتی نقش مهمی در رونق اقتصادی جامعه دارد.

وی اظهارداشت: تقویت تولید داخلی امروز راهکار اساسی برای رونق بخشیدن به حرکت کشور، استقلال و خودکفایی، خوداتکایی و رهایی از وابستگی ها و تحکیم پیشرفت همه جانبه است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: تولید در شرایط کنونی راهبردی مهم در زمینه جذب سرمایه های بی هدف و سرگردان، افزایش درآمد ملی، سرمایه گذاری، توسعه صادرات، کاهش واردات و ارتقا بهره وری به شمار می رود.

وی افزود: در صورت شکل گیری و سامان یافتن تولید داخلی تحولات بنیادینی در اقتصاد ملی و در نتیجه در معیشت مردم و به ویژه در رفع مسائل و مشکلات اقتصادی زندگی رخ خواهد داد.

منتظری اظهارداشت: افزایش تولید داخل به افزایش صادرات کمک خواهد کرد و این مهم نیز به نوبه خود ضمن افزایش درآمدهای کشور به افزایش تولید منجر خواهد شد.

وی در ادامه به مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و افزود: وجود بدهي تعداد زيادي از واحدهاي توليدي به بانك هاي عامل يكي از مشكلات واحدهاي صنعتي است كه موجب بروز مشكل در تامين تسهيلات بانكي جديد مورد نياز آنها مي شود و در اين زمينه بايستي چاره انديشي اساسي صورت گيرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلات یادآورشد: در سال جديد با همت مسئولان مربوطه اعتبارات مناسبي از محل صندوق توسعه ملي براي واحدهاي صنعتي استان در نظر گرفته شده است به گونه اي كه مقرر شد 650 ميليارد تومان تسهیلات برای 450 واحد مورد معرفی طی ماه های اخیر از طریق بانک های عامل انجام شود که اين امر نيازمند تعامل بانك هاي عامل در جذب و پرداخت تسهيلات مزبور است.