20 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف و ضبط شد

غلامحسین دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با کشف 20 کیلوگرم انواع مواد مخدر 19 قاچاقچی و 61 توزیع‌کننده، خرده‌فروش و نگهدارنده مواد مخدر در استان دستگیر شدند.



وی افزود: با اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده از سوی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین روز گذشته 16 قاچاقچی و 9 نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و 18 کیلو و 343 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

این مسئول بیان کرد: همچنین، ماموران انتظامی شهرستان البرز روز گذشته با اجرای این طرح مقدار دو کیلو و 769 گرم انواع مواد مخدر کشف و سه قاچاقچی و 21 خرده‌فروش مواد مخدر را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: طرح پاکسازی نقاط آلوده روز گذشته در شهرستان تاکستان نیز اجرا شد که در این اقدام 14 نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

دارایی عنوان کرد: با اجرای طرح دستگیری خرده‌فروشان و نگه‌دارندگان مواد مخدر در شهرستان بویین زهرا هفت نفر، در شهرستان آبیک شش نفر و شهرستان آوج چهار نفر دستگیر شدند.

این مسئول یادآورشد: اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در روزهای آینده نیز ادامه دارد.