به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی زاهدی ظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک هفته پژوهش آستان قدس رضوی در محل تالار همایش‌های آستان قدس رضوی ابراز کرد: سازمان کتابخانه‌ها حوزه وسیعی برای فعالیت های پژوهشی دارد.

زاهدی اظهار کرد: موزه 16 گنجینه از سکه ها، اسکناس ها، مخطوطات، نقاشی، و سایر اشیای قدیمی و باستانی با قدمت سه هزار ساله را در خود نگهداری می‌کند، مرمت و ارائه آنها تلاش های گسترده ای نیاز دارد و باید در این حوزه کار های پژوهشی گسترده ای صورت گیرد.

بستر برای هر نوع پژوهش در کتابخانه برای پژوهشگران مهیا است

وی تاکید کرد: با توجه به غنای منابع مکتوب قدیمی و جدید در بیش از 50 کتابخانه با سه میلیون و 600 جلد کتاب چاپی، اشیا و اسنادی با سه هزار سال قدمت در موزه ها بستر برای هر نوع پژوهش در این بخش برای پژوهشگران مهیا است.

زاهدی عنوان کرد: در حوزه اسناد، آستان قدس رضوی یکی از مراکز مهم اسنادی جهان را در اختیار دارد .

رئیس سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با بیان اینکه اسناد یکی از مهمترین مدارکی است که می تواند عوامل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ادوار مختلف را به ما نشان دهد افزود: مرکز اسناد در حوزه دسته بندی و ارائه اسناد به مخاطبان عملکرد خوبی دارد.

زاهدی ایراز کرد: در حال حاضر کتابخانه های دیجیتال هم به این موضوع پیوسته اند و کتابداری به روش های سنتی و دیجیتال حوزه های بیشتری برای پژوهش ایجاد می کنند.

استفاده از فناوری نانو در کنار روش های سنتی در حوزه مرمت

وی با اشاره به اینکه طریقه نگهداری، حفاظت و سازماندهی ظرفیت های پژوهشی ضروراتی را ایجاد می کند، ابراز کرد: در حوزه مرمت از فناوری نانو در کنار روش های سنتی با هم استفاده می کنیم.

زاهدی عنوان کرد: سازمان کتابخانه ها چون یک سازمان پژوهش محور است بادی دانش را در اختیار مردم قرار داده و خود نیز دانش پرور شود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته سازمان کتابخانه ها در حوزه مقالات تولید شده در سطح آستان قدس رتبه اول را در میان موسسات فرهنگی آستان قدس داشته است.

کتابخانه مرکز جنبش نرم افزاری در طول تاریخ تمدن اسلامی بوده است

زاهدی با اشاره به رسالت کتابخانه با توجه به تاریخ اسلام بیان کرد: کتابخانه مرکز پژوهش و دانش و بهترین فرصت برای جنبش نرم افزاری در طول تاریخ تمدن اسلامی بوده است.

رئیس سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ابو علی سینا را بهترین نمونه از محصول کارکرد کتابخانه ای بیان کرد و افزود: این دانشمند بزرکگ اسلام در مراکز آموزشی به این درجات بالای علمی نرسیده بلکه با پژوهش و تحقیقات خود در کتابخانه های دوره سامانی به نتیجه رسیده است.

نشر 219 مقاله در سطوح مختلف

زاهدی ابراز کرد: از سال 91 تاکنون کتابخانه آستان قدس رضوی 219 مقاله در سطوح مختلف منتشر، چاپ و ارائه کرده است.

وی عنوان کرد: 53 طرح پژوهشی اتمام یافته داشته که 11 طرح در مرحله پایانی چاپ است و 32 نشست علمی در مرک کتابخانه های آستان قدس برگزار کرده‌ایم.

رئیس سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ابراز کرد: در سال 91 تاکنون از 33 مقاله و پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هم حمایت کرده ایم.

وی با اشاره به پژوهش های انجام شده در حوزه سفال و کاشی اظهار کرد: در زمینه مرمت اشیاء موزه ای هم کار های جدی و خوبی در حال انجام است.

مرمت درب مقبره خالصی ظرفیت ها ی خاصی می طلبد

زاهدی به مرمت درب مقبره خالصی مربوط به دوره تیموریان اشاره کرده و افزود: این در 600 سال قدمت دارد و مرمت آن ظرفیت ها ی خاصی در قلمرو علوم مختلف از جمله شیمی، فیزیک و میکرو بیولوژی می طلبد.

وی اظهار کرد: در گنجینه مخطوطات موزه آستان قدس رضوی می توان پژوهش های گسترده ای در مورد طریقه نگهداری و مرمت و ساماندهی کتاب های قرآنی و دستخط های کهن منسوب به ائمه معصومین (ع) را انجام داد.

زاهدی به نشریات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اشاره کرده و گفت: فصل نامه کتابداری و اطلاع رسانی، پژوهش نامه مطالعات اسنادی، گنج نامه رضوی و دو نشریه الکترونیکی شمسه و قرآن از تولیدات سالانه این نهاد است.

مدیر عامل بنیاد فرهنگی امام رضا(ع) هم در این نشست ابراز کرد: مدارس امام رضا(ع) حوزه فعالیت بنیاد فرهنگی رضوی است و حدود شش هزار دانش آموز داریم.

علی مدنی عنوان کرد: در سند چشم انداز آستان قدس رضوی این مدارس دارای معتبر ترین مقام آموزشی و پژوهشی در سطح کشور بارویکرد علمی پژوهشی هستند.

اختراعات دانش آموزان مدارس امام رضا(ع)

وی به طرح‌ها و اختراعات دانش آموزان این مدارس اشاره کرده و افزود: کنتر هوشمند آب، دستگاه تشخیصی زیر و درشتی کشمش و ساخت ربات و شرکت در مسابقات از اقدامات پژوهشی این بنیاد است.

مدنی اظهار کرد: امسال طرح دپارتمان های آموزشی و پژوهشی کلید خورده است و طرح ایجاد پژوهشکده پژوهشگرام جوان هم از کار هایی است که در بنیاد فرهنگی رضوی دنبال می کنیم.

مدیر عامل بنیاد فرهنگی امام رضا(ع) با اشاره به طرح پژوهش در کلاس درس با محوریت دانش آموزان ابراز کردذ: در این طرح دانش آموزان به خوب دگاه کردن و تمرین کردن برای رسیدن به واقعیت ها تشویف می شوند.

دوره های ویژه پژوهشی مبتنی بر تفکر منطقی

مدنی تصریح کرد: معلمان هم دوره های ویژه پژوهشی مبتنی بر تفکر منطقی و حل مسئله بر اساس جستجو را دیده اند و دانش آموزان را وادار به فکر کردن و جمع آوری روش ها برای حل مسائل می کنند.

وی رویکرد بنیاد فرهنگی امام رضا(ع) را تربیت وانش آموزان پژوهشگر عنوان کرده و افزود: با این رویکرد نیاز های آینده جامعه، مدارس و مردم تامین می شود.

مدتی ابراز کرد: هیچ سازمانی پیش نمی رود مگر با تحقیق و پژوهش و از این طریق است که انسان به واقعیت ها رسیده و دست به کار های بزرگ می زند.

مدیر عامل بنیاد فرهنگی امام رضا(ع) تاکید کرد: دانش در مدارس امام رضا(ع) با تکنولوژی روز دنیا مطابق است و به همین خاطر منجر به تولید می شود.

وی افزود: هدف ما تربیت نیروی انسانی برای ایران و جهان اسلام است و نیمی از مدارس ما در مناطق کم برخوردار است و از این دانش آموزانت اصلا شهریه دریافت نمی کنیم.