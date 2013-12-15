به گزارش خبرنگار مهر، مجید عباسیان امین ظهر یکشنبه در بازدید از شهرک صنعتی شفت افزود: این شهرک‌ها نقش ممتاز و بارزی در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی دارند.

وی همچنین اظهارداشت: نقش شهرک‌‌های صنعتی در راستای حمایت از توسعه متوازن صنعت در استان و ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار حائز اهمیت است.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی گیلان با بیان اینکه نقش شهرک‌های مزبور برای رونق اقتصادی استان حیاتی و بسیار مهم است، گفت: در سال حماسه اقتصادی این شهرک‌ ها نقش پیشتازی در تقویت جبهه تولید و رفع بسیاری از موانع تحریم‌ های اقتصادی دارند.

وی در ادامه بر لزوم ارائه به موقع تسهيلات بانكي برای تكميل طرح‌هاي نيمه تمام در شهرك صنعتي شفت تاكيد کرد و افزود: با حمایت جدی از واحدهای تولیدی و صنعتی حیات اقتصادی منطقه رونق می گیرد.

عباسيان امين اظهارداشت: در شهر صنعتی شفت 70 واحد توليدي داراي پروانه بهره برداري است و در راستاي حمايت از اين واحدها استفاده بهينه از اعتبارات صندوق صنايع كوچك در كنار صندوق توسعه ملي مي تواند راه گشا باشد.

وی همچنین با اذعان اینکه شهرک‌ های صنعتی نقش بسزایی در اشتغالزایی دارند، یادآورشد: با احداث واحدهای تولیدی و صنعتی در این شهرک‌ها و اشتغالزایی که در این بخش می‌ شود، مشکل بیکاری که یکی از معضلات اصلی کشور است رفع خواهد شد.