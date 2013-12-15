به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر امروز در نشست با فرمانداران شهرستانهای 10 گانه استان بوشهر با تقدیر از زحمات و تلاشهای فرمانداران و سایر مسئولان استان اظهار داشت: خدمترسانی به مردم مهمترین وظیفه مسئولان است و باید با تدبیر شایسته نسبت به رفع مشکلات مردم و ایجاد فضای امید در جامعه اهتمام ورزیم.
وی افزود: دولت جدید در راستای تحقق اهداف نظام حرکت کرده و در این مسیر برنامه اجرایی و سیاستهای خاص خودش را دارد و بر شیوه اعتدال تاکید دارد.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: مشی مسئولان در برخورد با مردم باید اعتدال باشد و در گزینشها نیز باید شیوه اعتدال را رعایت کنیم و از این مسیر خارج نشویم.
سالاری با بیان اینکه دولت نسبت به ایجاد امید در جامعه تاکید دارد یادآور شد: باید با شیوههای واقعی مردم را امیدوار کنیم و بدون تردید ارتقای سطح معیشتی و ایجاد رفاه و آرامش برای مردم در این راستا بسیار تاثیرگذار است.
وی بر لزوم تلاش فرمانداران برای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی رو همچنین جذب اعتبارات دولتی تاکید کرد.
استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهرستانها گفت: فرمانداران باید برای شهرستانهای خود فرصتهای سرمایهگذاری را شناسایی کنند.
سالاری بر لزوم تکریم ارباب رجوع توسط مسئولان تاکید کرد و افزود: کسانی که به ادارات مراجعه میکنند باید مورد تکریم قرار گیرند و باید برخورد مناسب و در خور شان با مردم انجام شود و هیچ کس در مراجعه به ادارات و نهادهای دولتی نباید با برخورد نامطلوب روبهرو شود.
وی بر لزوم شناسایی نخبگان در صنوف مختلف تاکید کرد و اظهار داشت: فرمانداران باید نسبت به شناسایی نخبگان در صنوف مختلف اهتمام ورزند و از ظرفیتها و پتانسیل آنها بهره ببرند.
استاندار بوشهر در ادامه به اهمیت امنیت اشاره کرد و افزود: بحث امنیت بسیار مهم و تاثیرگذار است و سرمایهگذاری، اشتغال، معیشت و توسعه و پیشرفت نیازمند انمیت است که الحمدالله وضعیت امنیت استان مطلوب است و انتظار داریم این روند تداوم یابد.
سالاری با اشاره به اینکه سفرهای نوروزی در پیش است خواستار توجه فرمانداران به توسعه زیرساختهای گردشگری و فراهم کردن زمینه سفری باکیفیت برای مسافران و گردشگران در استان بوشهر شد.
وی بیان داشت: زیباسازی شهرها و مناطق توریستی است و معرفی ظرفیتهای گردشگری به مردم امری لازم است که باید در دستور کار فرمانداران و دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
استاندار بوشهر در بخش دیگر از سخنان خود خواستار تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام شد و گفت: پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند باید تکمیل شوند و در اختیار مردم قرار گیرند.
سالاری در ادامه با تاکید مجدد بر جذب سرمایه در شهرستانهای استان ابراز داشت: میزان جذب سرمایه و میزان جذب اعتبارات ملی از معیارهای ارزیابی فرمانداران و سایر مدیران دستگاههاست و بر اساس شاخصهای تعیینشده از مدیران فعال و پیگیر که موفق به جذب اعتبارات بیشتری شوند تقدیر میکنیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر نیز در این نشست با تقدیر از استاندار به دلیل برگزاری این نشست اظهار داشت: فرمانداران استان نیروهایی پاکدست، باتجربه و پرتلاش هستند و امتحان خود را در مقاطع مختلف پس دادهاند.
محمدحسن پرآور افزود: با تغییر دولت و نگاه جدیدی که دولت دکتر روحانی به مسایل دارد، فرمانداران باید اجراکننده سیاستهای دولت باشند و بتوانند به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستانها سیاستهای کلی دولت که ایجاد امید است را تقویت کنند.
وی اضافه کرد: مردم این استان مردمانی بسیار نجیب و دوستداشتنی هستند و با کوچکترین خدمات شاکر هستند و باید نسبت به بهبود خدماترسانی و رضایتمندی مردم اهتمام ویژهای داشته باشیم.
معاون استاندار بوشهر ابراز داشت: کیفیتبخشی به خدمات باید مورد تاکید فرمانداران قرار گیرد و همه باید در راستای عمران و آبادانی مناطق مختلف استان اهتمام ورزند.
در این نشست فرمانداران شهرستانهای مختلف استان نیز ضمن معرفی شهرستانهای خود به بیان مسایل موجود در شهرستانهای خود پرداختند و ظرفیتها و پتانسیلهای موجود را به استحضار استاندار رساندند.
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