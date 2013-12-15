به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین از تصمیم ونزوئلا برای جلوگیری از پرواز یک هواپیمای خطوط هوایی ایرفرانس به خاطر تهدیدات تروریستی پس از دریافت اطلاعاتی در خصوص بمب گذاری از سوی یک گروه تروریستی در پرواز نامشخص از کاراکاس به پاریس خبر داد.



میگوئل رودریگز تورس وزیر داخلی ونزوئلا نیز در این رابطه از بازرسی و جستجوی این هواپیما با هدف کشف بمب توسط 60 تکنیسین، متخصص بمب و کارشناس خنثی سازی در داخل هواپیما خبر داد.