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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۶

چراجی خبرداد:

15 ميليون ليتر نفت سفيد به مناطق صعب‌العبور گيلان ارسال شد

15 ميليون ليتر نفت سفيد به مناطق صعب‌العبور گيلان ارسال شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت نفت گیلان از ارسال 15 ميليون و 548 هزار ليتر نفت سفيد به مناطق صعب العبور استان در سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین چراجی ظهر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: اين ميزان 74درصد سهميه اختصاصي به اين مناطق را شامل مي‌شود.

وی اظهارداشت:  اين ميزان نفت سفيد طي شش فقره كالا برگ از ابتداي سال جاری اعلام و از سوی هفت ناحيه فعال و دو نمايندگي در استان براي خانواده‌هاي فاقد گاز طبيعي مناطق كوهستاني و صعب العبور ارسال شده است.

مدیر شرکت نفت گیلان گفت: ميزان سهميه اختصاصي نفت سفيد مناطق صعب‌العبور استان طی سال جاری در مجموع ۲۱ ميليون و ۱۶۰ هزار ليتر است كه تاكنون 74  درصد آن ارسال و جذب شده است.

وی ادامه داد: گيلان داراي 202 هزار و 897 خانوار مصرف كننده نفت سفيد است كه از اين تعداد 20 هزار و 638 خانوار در مناطق كوهستاني و صعب‌العبور استان زندگي مي‌كنند و تعداد 55 فروشندگي فعال در اين مناطق وظيفه سوخت رساني به اين خانوارها را برعهده دارد.

کد مطلب 2196162

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