به گزارش خبرنگار مهر، فردین چراجی ظهر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: اين ميزان 74درصد سهميه اختصاصي به اين مناطق را شامل مي‌شود.

وی اظهارداشت: اين ميزان نفت سفيد طي شش فقره كالا برگ از ابتداي سال جاری اعلام و از سوی هفت ناحيه فعال و دو نمايندگي در استان براي خانواده‌هاي فاقد گاز طبيعي مناطق كوهستاني و صعب العبور ارسال شده است.



مدیر شرکت نفت گیلان گفت: ميزان سهميه اختصاصي نفت سفيد مناطق صعب‌العبور استان طی سال جاری در مجموع ۲۱ ميليون و ۱۶۰ هزار ليتر است كه تاكنون 74 درصد آن ارسال و جذب شده است.



وی ادامه داد: گيلان داراي 202 هزار و 897 خانوار مصرف كننده نفت سفيد است كه از اين تعداد 20 هزار و 638 خانوار در مناطق كوهستاني و صعب‌العبور استان زندگي مي‌كنند و تعداد 55 فروشندگي فعال در اين مناطق وظيفه سوخت رساني به اين خانوارها را برعهده دارد.