به گزارش خبرگزای مهر، غلامعلی خانی در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت اظهار داشت: گرامیداشت هفته شورای آموزش و پرورش نیز باید به عنوان یک رکن اصلی پیش روی شورا قرار بگیرد.
وی با اشاره به نام گذاری بیست و پنجم آذر ماه به نام روز پژوهش و اشاره به ویژه برنامههای این هفته در این شهرستان افزود: ویژه برنامههای متعددی برای گرامیداشت هفته پژوهش در شهرستان پاکدشت در نظر گرفته شده است.
این مسئول برگزاری جلسات متعدد، به صدا در آوردن زنگ پژوهش در آموزشگاه فرزانگان شیخ مفید، تقدیر و تجلیل از پژوهشگران برتر و مولفان و کسانی را که در بحث مجلات و نشریات دارای رتبه بودند، از مهمترین اقدامات انجام شده در هفته پژوهش این شهرستان دانست.
وی همچنین به برگزاری جلسهای با عنوان نانو با حضور دانش آموزان و اساتید مجرب در سالن اجتماعات اداره و همایشهای کشوری و استانی در تاریخهای 26 و 27 آذر ماه اشاره کرد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت با اشاره به این که در طول مدتی کوتاه، فعالیتهای خوبی چه در بحث سخت افزار و چه در بحث نرم افزاری در پاکدشت انجام شده است، یادآور شد: از تعداد 265 مدرسه قریب به 225 مدرسه در حال هوشمند سازی است که 85 درصد مدارس شهرستان تعدادی از کلاسهای مدرسه خود را به امکانات هوشمند تجهیز میکنند.
خانی با اشاره در مدارس ابتدایی کتابخانهها بیشتر به صورت کلاسی بوده تادانش آموزان بتوانند به سهولت از این کتابخانهها استفاده کنند، گفت: علاوه بر کتابخانههای مدارس، 563 کتابخانه کلاسی نیز وجود دارد.
این مسئول اظهار داشت: در همین راستا، نشستهایی با مسئولین اداره کتابخانههای عمومی، ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای مرتبط جهت هماندیشی در ارتباط با توسعه کتابخانهها برگزار شده است و تلاش میشود کتاب و کتابخوانی و فرهنگ مطالعه را توسعه دهیم.
مدیر آموزش و پرورش پاکدشت ادامه داد: نبودن کتابدار در مدرسه، ترغیب و تشویق در برای مطالعه، حضور موثر دانش آموزان و اولیا در کتابخانه، کم بودن کتاب با توجه به سن دانش آموزان در مدارس، اهدای کتاب از سوی خانوادهها به مدارس، ایجاد فرهنگ کتابخوانی، از مهم ترین اولویتهای پیش رو است.
خانی افزود: گرامیداشت هفته شورای آموزش و پرورش نیز باید به عنوان یک رکن اصلی پیش روی شورا قرار بگیرد.
وی با اشاره به این که آئین نکوداشت هفته شورای آموزش و پرورش از بیست و سوم تای سیام دی ماه برگزار خواهد شد، گفت: تمام هدف این بود که در این هفته جهت گرامیداشت، آئین های مختلفی در مدارس و همچنین آئین متمرکزی در سطح شهرستان با حضور مسئولان جهت معرفی برنامهها، اقدامات انجام شده و تقدیر و تجلیل از فعالان در این عرصه برگزار شود.
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