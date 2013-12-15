برودت هوا، قطعی آب در شهرستان اسلامشهر را منتفی کرد

احمد صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای پروژه اصلاح و جابه‌جایی خط انتقال آب هزار میلیمتری آب تهران به اسلامشهر در تقاطع بزرگراه آزادگان و ریل راه آهن تهران - جنوب، فعلاً اجرا نمی‌‌شود.

وی زمان اجرای این پروژه را در آینده‌ای نزدیک عنوان کرد و اظهار داشت: ضمن عذرخواهی از شهروندان، به دلیل سردی هوا، اجرای این پروژه به تعویق افتاده است.

این مسئول عنوان کرد: سعی می شود تا قبل از اسفندماه سال جاری این پروژه مهم به سرانجام برسد، چرا که در اسفندماه به علت استفاده شهروندان از آب برای نظافت و شستشو انجام این کار میسر نیست و قبل از زمان اجرا حتما به شهروندان اطلاع رسانی می شود.

شایان ذکر است با توجه به رفع مشکل قطعی آب اسلامشهر، روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر با صدور اطلاعیه ای نسبت به دایر بودن کلاس ها در روز سه شنبه 26 آذرماه جاری خبر داد.