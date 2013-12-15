شناسایی و ساماندهی 1500 پژوهشگر در حوزه های خواهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام جواد اسماعیلنیا با اشاره به اقدامات صورتگرفته در راستای ساماندهی پژوهشگران حوزههای علمیه خواهران اظهار داشت: در مجموع حدود 2هزار طلبه خواهر پژوهشگر شناسایی شدهاند و مشخصات اجمالی و اولیه آنها در سامانه پژوهشگران ثبت شده است. از این میان حدود هزار و 500 نفر در بیش از 235 هسته پژوهشی ساماندهی شده اند.
وی ادامه داد: در پایان سال تحصیلی جاری، عملیات بهروزرسانی اطلاعات اجمالی پژوهشگران توسط خود آنان انجام خواهد شد و از این پس، پژوهشگران، مستقیما اطلاعات پژوهشی خود را وارد سامانه میکنند و به تأیید مدیریتهای استانی خواهند رساند و همزمان شناسایی پژوهشگران جدید نیز انجام خواهد شد.
مدیر ساماندهی امور پژوهشی عمومی حوزههای علمیه خواهران هدف از تشکیل هستههای پژوهشی را شناسایی استعدادهای پژوهشی، ارتقاء منزلت علمی پژوهشگران، تعمیق و توسعه مباحث تخصصی علوم اسلامی، پاسخگویی به سئوالات و شبهات و ترویج فرهنگ کار گروهی در قالب مقاله و کتاب دانست.
وی اظهار امیدواری کرد با استمرار این روند در آینده ای نهچندان دور شاهد به بار نشستن استعدادهای پژوهشگران باشیم و بتوانیم آثار پژوهشی آنان را به جامعه علمی کشور عرضه کنیم.
حجتالاسلام اسماعیلنیا با اشاره به فعالیتهایی که در مورد هستههای پژوهشی صورت میگیرد، تصریح کرد: در این زمینه معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران کشور چاپ آثار پذیرفته شده هسته ها، تداوم طرح مهارتافزایی در صورت تامین اعتبار، رایزنی و فراهم کردن زمینه تعامل پژوهشی با مراکز فرهنگی و پژوهشی استانی به وسیله مدیریتهای استانی و شوراهای علمی پژوهشی استانی و تأمین پژوهشگران مبلغ در مجالس خانگی زنان را پیگیری میکند.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و تشویق طلاب و اساتید پژوهشگر افزود: در این زمینه اقدامات گستردهای از جمله برگزاری جشنواره های پژوهشی همچون علامه حلی، بانوی کرامت و رشد انجام میشود.
مدیر ساماندهی امور پژوهشی عمومی حوزههای علمیه خواهران ادامه داد: نخستین دفتر از مجموعه چکیده آثار و معرفی برگزیدگان و شایستگان تقدیر جشنوارههای سالهای 87 تا 90 علامه حلی و همچنین تجربیات پژوهشی آنان، بهار سال 1392 به زیور طبع آراسته شد.
وی گفت: اکنون که در آستانه برگزاری ششمین دوره جشنواره علامه حلی در حوزههای علمیه سراسر کشور هستیم، مفتخریم که اعلام نماییم با هدف ماندگارسازی آثار برگزیدگان خواهر پنجمین دوره این جشنواره و انتقال تجارب مفید برگزیدگان و شایستگان تقدیر به سایر طلاب علاقهمند، دفتر دوم «نگاره اندیشه» منتشر شده است. در این اثر 32 نفر از برگزیدگان و شایستگان تقدیردوره پنجم جشنواره علامه حلی معرفی، تجارب و رهنمودهای پژوهشی آنان در قالب گفتوگوی پژوهشی ارائه و چکیده آثار آنان به قلم خودشان عرضه شده است.
حجتالاسلام اسماعیلنیا در مورد ماهیت و عملکرد شوراهای علمیـ پژوهشی استانی حوزههای علمیه خواهران یادآور شد: این شوراها به منظور شناسایی ظرفیتهای پژوهشی پژوهشگران و هماهنگی فعالیتهای پژوهشی، برنامهریزی به منظور تحول پژوهشی در مدیریتهای استانی، تعامل با مراکز فرهنگی و پژوهشی به منظور زمینه سازی پژوهش و انتشار مقالات و کتب پژوهشگران، در سطح حوزه های علمیه خواهران کشور تشکیل شده است.
وی با اشاره به ویژگیهای مسابقه رشد در میان بانوان طلبه شاغل به تحصیل اظهار داشت: ترویج پژوهش با دو ویژگی «گروهی و میدانی» مورد نظر ما در مسابقه رشد بوده است. فرهنگسازی این مسأله نیازمند گذشت زمان است و افزایش گروههای رشد و افزایش کیفیت آثار نسبت به سالهای قبل حکایت از موفقیت این طرح دارد. در این عرصه نیز اعتبار مورد نیاز جهت تقدیر مناسب و حمایت مالی از چاپ آثار برگزیده مورد انتظار است.
مدیر ساماندهی امور پژوهشی عمومی حوزههای علمیه خواهران با اشاره به برنامههای معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران در اجرای کرسیهای آزاداندیشی افزود: کرسیهای آزاداندیشی برای نخستین بار در سال تحصیلی گذشته در دهها مدرسه علمیه برگزار شد که نویدبخش گسترش نشستهای علمی و کرسیهای نظریهپردازی در تراز حوزه های علمیه در آینده نزدیک است.
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