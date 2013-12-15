به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نهاوندی پور ظهر یکشنبه در میزگردهای تخصصی هفته پژوهش در دانشگاه زنجان افزود: تعداد محصولات باغی تولید شده در این استان به 32 نوع و محصولات زراعی به 24نوع می رسد و مساحت اراضی زراعی این استان به 460 هزار و 334 هکتار می رسد که 342 هزار و 728 هکتار آن را کشت دیم و 117 هزار و 606 هکتار آن را آبی تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: 37 درصد شاغلان استان در زمینه کشاورزی فعالیت دارند. همچنین با توجه به وجود 11 اقلیم در استان بیش از 50 نوع محصول کشاورزی در استان کشت میشود و 2 هزار 500 نفر نیروی متخصص در این زمینه فعالیت دارند.
نهاوندی پور با بیان اینکه 20 درصد آبیاری زمینهای کشاورزی به صورت آبی و 80 درصد به صورت دیم است افزود: توسعه آبیاری مکانیزه نقش مهمی در افزایش بهره وری دارد.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان، همچنین بزرگترین شبکه تحقیقاتی در زمینه کشاورزی مربوط به بخش کشاورزی است. این در حالی است که در هر استان مراکز آموزشی و تحقیقاتی در جهادکشاورزی فعالیت میکنند که البته این مراکز جدای از مراکز تحقیقات ملی هستند.
نهاوندی پور در این سازمان سعی شده است که فعالیتها دچار روزمرگی نشوند، لذا فرصتی برای مطالعه پروژههای جدید و حل مشکلات کشاورزی در نظر گرفته شده است که یکی از این فعالیتها ایجاد پایگاه اطلاعات کشاورزی استان میباشد که برای اولینبار در کشور محقق شده است.
وی ادامه داد: شرکت خدمات فارغالتحصیلان نیز در راستای این اهداف تشکیل شده است که 60 شرکت با 900 نفر فارغالتحصیل در این زمینه فعالیت میکنند و به ترویج یافتهها و نتایج فنآوری روز میپردازد. مثلاً تولید بذر غلات دیگر به صورت دولتی انجام نمیشود. همچنین تهیه نقشه کاداستر و اراضی کشاورزی به عنوان سومین استان با خطای کمتر از 20 سانتیمتر در استان زنجان انجام میشود.
زنجان - خبرگزاری مهر: رییس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان گفت: 50 نوع محصول کشاورزی در زنجان تولید می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نهاوندی پور ظهر یکشنبه در میزگردهای تخصصی هفته پژوهش در دانشگاه زنجان افزود: تعداد محصولات باغی تولید شده در این استان به 32 نوع و محصولات زراعی به 24نوع می رسد و مساحت اراضی زراعی این استان به 460 هزار و 334 هکتار می رسد که 342 هزار و 728 هکتار آن را کشت دیم و 117 هزار و 606 هکتار آن را آبی تشکیل می دهد.
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