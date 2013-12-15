به گزارش خبرنگار مهر، بهرام هاشمی عصر یکشنبه در چهارمین همایش ارتباط صنعت ودانشگاه در دانشگاه پیام نور همدان، عنوان کرد: ثبت‌نام برای حضور شرکت ها درمرکزکسب وکار همدان آغاز شده و این مرکز در بهمن ماه سالجاری باحضور مسئولان کشوری به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: صنایع کوچک سودمند بوده و در حالی که در ایران کمتر شاهد کسب کارهای خانوادگی هستیم قدمت این نوع تجارت در اروپا به 400 سال می رسد و این روش انعطاف پذیری بالایی در بازار کسب کار از خود نشان می دهد چرا راکه آموزش پذیری در آن سریع اتفاق افتاده و تبدیل ایده به محصول به سرعت انجام می گیرد.

معاون صنایع کوچک شهر ک های صنعتی استان همدان با اشاره به اینکه کارها در راستای سفارشی شدن در صنایع کوچک به پیش می رود، اذعان داشت: در صنایع بزرگ این امکان به راحتی وجود ندارد چراکه سرمایه ها خوشه ایست اما در صنایع کوچک سرمایه ها مشارکتی ایست و نرخ بازگشت سرمایه نیز بالاست.

فرآوردهای معدنی از استان به صورت خام صادر می شود

هاشمی با اشاره به اینکه 50 درصد از کشورهای جنوب شرق آسیا تجارت آنان به واسطه واحدهای کوچک صنعتی ایست، عنوان کرد: فرآوردهای معدنی از استان به صورت خام صادر می شود ودر حالی صنایع تبدیلی کشاورزی مناسبی نداریم که می توان از محصول گردو60 فرآورده ایجاد کرد.

وی بیان داشت: 14 نو حمایت از شرکت های دانش بنیان صورت می‌گیرد و در شر کت‌هایی که در همدان مستقر هستند شاهد هستیم که سرمایه‌گذار خود رئیس هیات مدیره می شود که موجب به ثمر نرسیدن این گونه کسب کارها می‌شود.

تبدیل شدن ایده های کار آفرینی به یک فرهنگی ملی

معاون سابق صنایع سنگین شهرک های صنعتی همدان نیز در این همایش خواستار تبدیل شدن ایده های کار آفرینی به یک فرهنگی ملی در ایران شد.

سید کاظم برقه ای با اشاره به اینکه وظیفه مسئولان وزارت علوم ایجاد ایده های کارآفرینی در بین دانشجویان است، ادامه داد: کار آفرینان نباید از مشکلات پیش آمده در کار نا امید شوند و در این بین هماهنگی صنعت و دانشگاه می تواند درتسریع روندها بسیار مهم باشد.

وی افزود: در بین شرکت های صنعتی درهمدان شاهد عدم استقبال برای بازدید از آننها توسط دانشجویان هستیم و تنها با ایجاد دفتر ارتباط صنعت ودانشگاه نمی توان اهداف مورد نظر را عملی کرد و در همه رشته های علوم مهندسی نیاز به ایجاد رشته آشنایی دانشجویان با مفهوم مهندسی احساس می‌شود.

عضو سابق هیات مدیره شهرک‌های صنعتی همدان عنوان کرد: نگرش یک بعدی به مسائل زیان‌آور است و رشته‌هایی مانند مهندسی صنایع می توانند نقش بین‌رشته ای را بازی کنند.