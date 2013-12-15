به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقرعبادی ظهر یکشنبه درنشست خبری با بیان اینکه سیستم اداری خراسان جنوبی فرش قرمز برای سرمایه گذار پهن نکرده است، گفت: به روشهای مختلف با سرمایه گذار با احتیاط برخورد می شود.

وی با بیان اینکه برای گام برداشتن در مسیر توسعه باید سرمایه گذار را قاپ زد، گفت: قدرت ریسک پذیری مدیران خراسان جنوبی کم است.

وی با بیان اینکه بسیار از سرمایه گذاران گلایه مند از دستگاه های اجرایی هستند؛ تصریح کرد: مدیران فعلی و مدیران آینده حوزه اقتصادی استان باید در روشهای فعلی تجدید نظر کرده و نگاه های سخت گیرانه را کنار بگذارند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه فولاد خوسف گفت: عدم حمایت برخی از مدیران از سرمایه گذاران در استان باعث شده تا شرکت فولاد بیرجند چند تا سرمایه گذار خود را از دست بدهد.

وی تصریح کرد: در ابتدای امر یک شرکت عمانی برای سرمایه گذاری در این پروژه وارد شده بود که بعد از نمایندگی من در مجلس اعلام شد که کار رها شده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای تصدی ام به عنوان نماینده مردم بیرجند پیگیری های زیادی برای بازگشت این شرکت در سرمایه گذاری از فولاد خوسف انجام شد اما متاسفانه این شرکت سرمایه گذاری در این طرح را نپذیرفت.

وی با بیان اینکه پیگیریها برای جذب سرمایه گذار جدید داشتیم تا برای جوانان منطقه زمینه اشتغال ایجاد شود، گفت: سرمایه گذاری برای طرح فولاد در بیرجند اظهار علاقه مندی کرده که پیگری برای جذب این سرمایه گذاری را دنبال خواهم کرد.

وی با بیان اینکه بیش از 12 ماه است که پیگر کارها سرمایه گذار جدید هستم، گفت: این هشدار را می دهم اگر مسئولان کاری کنند که این سرمایه گذار برود شفاف بسیاری از مسایل را و اینکه چه کسانی و به چه دلیل جلو پروژه را گرفته اند را اعلام خواهم کرد.

پروژه راه آهن خراسان جنوبی ردیف بودجه مطالعاتی گرفت

حجت الاسلام عبادی به یکی دیگر از پروژه های زیر ساختی استان اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه راه آهن خراسان جنوبی اولویت دوم این استان بعد از انتقال آب برای توسعه است که با پیگیری های انجام شده امسال ردیف بودجه مطالعاتی دریافت کرد.

وی بیان داشت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور گرفتن ردیف بودجه مطالعاتی برای این پروژه یک قدم رو به جلو برای توسعه استان است.

وی به اجرای پروژه سیمان باقران به عنوان یکی دیگر از طرح های بزرگ اقتصادی استان گفت: این پروژه 30 هزار سهام دار دارد که سالهاست حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: برخی از مشکلات کارخانه سیمان باقران مربوط به بخش خصوصی بود که با رایزنی های صورت گرفته برخی از آنها حل شده و این شرکت آینده خوبی در پیش دارد و هم اکنون سهام این شرکت در مرحله فرا بورس قرار گرفته و به زودی به بورس واگذار می شود.

وی اظهار کرد: در زمینه بهبود اوضاع کارخانه سیمان باقران نیز تاکنون اقداماتی صورت گرفته و در نهایت 28 میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملی برای تکمیل این پروژه دریافت شده است.

اجرای 90 درصد مطالعات انتقال آب از سد دوستی به خراسان جنوبی

حجت الاسلام عبادی با اشاره به اینکه موضوع انتقال آب از سد دوستی به استان هم اکنون 90درصد پیشرفت مطالعاتی قرار دارد، گفت: طبق مطالعات انجام شده قرار است یک میلیون و 200 هزار مترمکعب آب از سد دوستی به خراسان جنوبی منتقل شود.

وی افزود: در زمینه الحاق طبس به خراسان جنوبی نیز پیگیر دریافت سهمیه آب طبس از استان یزد هستیم.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس افزود: انتقال آب از دریای عمان به استان در زمینه مصارف صنعتی قابل صرفه است اما در زمینه کشاورزی مقرون به صرفه نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه دوبانده شدن محور بیرجند - زاهدان از پروژه های مهر ماندگار استان است، تصریح کرد: قرار بوده تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسد اما بدلیل کمبود اعتبارات این پروژه در حال تعلیق است.

تاکسی هوایی بیرجند منتفی شد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به موضوع راه اندازی تاکسی هوایی در بیرجند که چندی پیش وی آن را اعلام کرده بود اشاره کرد و گفت: راه اندازی تاکسی هوایی در بیرجند به دلیل اختلافاتی که در سازمان هوایی کشور به وجود آمده که باید خرید تمام هواپیمایی موجود در خط توسط خود سرمایه گذار خریداری شود و سرمایه گذار به دلیل مشکالات اعتباری نتوانست تمام هواپیماها را خریداری کند منتفی شده است.

وی گفت: سرمایه گذار این پروژه باید شش هواپیما را مالک می بود که تنها مالک دو هواپیما بود و مابقی را می خواست اجار کند که با این پروژه از سوی سازمان هواپیمایی کشور موافت نشد.

دولت برای استانهای محروم اولویت در نظر بگیرد

عبادی در خصوص کلیات بودجه امسال نیز گفت: لایحه بودجه مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در این بودجه دولت برای پروژه های ملی که بالای 80 درصد پیشرفت دارند اولویت قایل شده است، تصریح کرد: این موجب شده به پروزه ها در استان یا اعتباری اختصاص نیابد و یا بسیار کم باشد.

وی با بیان اینکه این دیگاه دولت در از نگاه استانی خوب نیست، ادامه داد: اولویت محرومیت اقتصادی باید در بودجه لحاظ می شد که پیگیر این موضوع هستیم.

عبادی گفت: از دولت انتظار داریم استانهایی را که محرومیت اقتصادی دارند را استثنا کنند و برای آنها اولویت بودجه ای قرار دهند.

پژوهش به عنوان رکن اساسی پیشرفت کشور مورد غفلت قرار گرفته است

وی در ادامه ضمن گرامیداشت هفته پژوهش افزود: پژوهش یک رکن اساسی در پیشرفت کشورها است و در جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی و مجلس شورای اسلامی در حیطه برنامه ریزی در کشور نیازمند پژوهش هستند.

عبادی تصریح کرد: اینکه همراه با عوض شدن دولت‌ها بسیاری از سیاست ها تغییر می کند نشان از عدم انجام پژوهش در کارهای اجرایی است و اگر کارهای با پژوهش و برنامه ریزی صورت گیرد هرگز شاهد این همه تغییر و تحولات در کشور نخواهیم بود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس ادامه داد: اگر بنا است پنج شنبه ها مدارس تعطیل باشد و یا اینکه کنکور حذف شود باید از قبل روی موضوع پژوهش صورت گیرد تا با عوض شدن دولت ها و وزرا کلیت موضوع تغییر نکند.

حجت الاسلام عبادی افزود: پژوهش به عنوان یک رکن اساسی در پیشرفت کشورها هنوز در ایران مورد غفلت قرار دارد.

مذاکرات ژنو روحیه استعماری و حیله گری آمریکا را رسوا می کند

وی گفت: مذاکرات ژنو یک تغییر موقعیت بود و خیلی ها در دنیا بدنبال این بودند که ایران را به شرایط عراق دوران صدام بکشانند اما مذاکرات ژنو این روند را متوقف کرد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس افزود: چاچوب اصلی مذاکرات توسط رهبر معظم انقلاب پیش بینی شده بود و دستاورد های مذاکرات ژنو نباید در حدی باشد که عده ای شادی کنند و عده ای عزا بگیرند.

حجت الاسلام عبادی ادامه داد: با پیروی از رهمنودهای رهبر معظم انقلاب از این مذاکرات و روش های درست تیم دیپلماسی حمایت می کنیم باید تیم دیپلماسی کشور حمایت شود تا بتوانند با روحیه بیشتر مذاکرات را ادامه دهند.

وی تصریح کرد: در مذاکرات ژنو ما بیش از گذشته به ماهیت حلیه گری، استعماری و غیر قابل اعتماد بودن آمریکا پی بردیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در دانشگاه بیرجند در سال گذشته علی رغم وجود تحریم ها با رایزنی های صورت گرفته به دانشگاه بیرجند اعتبار بیشتری تخصیص یافت و برای برخی از دانشکده های شهرستان ها ردیف بودجه مستقل گرفته شده است.

حجت الاسلام عبادی افزود: پیگیری گاز کشی به شهرستان قهستان، رفع مشکلات صاحبان صنایع، پیگیری مشکلات منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، افزایش بودجه دانشگاه‌ها، رفع مشکلات سرمایه در گردش کارخانه قند قهستان، واگذاری زمین ورزشی در شمال شهر، ردیف بودجه مستقل برای پارک علمی فناوری، معافیت مالیاتی شهرک‌های صنعتی مناطق محروم استان، جلسه سخرانی در مساجد شهر، بازدید از ادارات، ده گردشی و رفع مشکلات روستائیان، نشت با نخبگان از جمله اقداماتی بوده که بنده تاکنون برای استان انجام داده ام.

وی در پایان به برخی انتصابات در استان اشاره کرد و گفت: نباید در انتصاب مسئولین در استان از کسانی که در فتنه 88 دخیل بودند استفاده شود.

حجت الاسلام عبادی گفت: خوشبختانه بین نمایندگان استان وحدت و انسجام خوبی برقرار است اگر چه در برخی موضوعات اختلاف نظر نیز وجود دارد.

