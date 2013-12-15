  1. استانها
  2. تهران
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۹

وزیر ورزش و جوانان فردا میهمان غرب استان تهران است

وزیر ورزش و جوانان فردا میهمان غرب استان تهران است

غرب استان تهران - خبرگزاری مهر: طبق اعلام کارگروه رسانه مجلس مشورتی، محمود گودرزی فردا در شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس حضور می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق دعوت از خبرنگاران و اطلاع به رسانه‌ها، قرار است که محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان دولت تدبیر و امید فردا به شهرستان‌های غرب استان تهران سفر کند.

گودرزی به اتفاق هیئت همراه خود، فردا دوشنبه 25 آذرماه جاری با حضور در شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس، مشکلات حوزه ورزش و جوانان شهرهای حاشیه پایتخت را از نزدیک بررسی می‌کند.

طبق برنامه ریزی، قرار است که وزیر در ابتدا به شهرستان قدس رود و سپس در شهرستان شهریار حضور یابد.

لازم به ذکر است که برنامه متمرکزی با حضور گودرزی راس ساعت 11 فردا دوشنبه در محل فرهنگسرای بعثت صفادشت شهرستان ملارد برگزار خواهد شد.


 

کد مطلب 2196177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها