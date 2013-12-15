وزیر ورزش و جوانان فردا میهمان غرب استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، طبق دعوت از خبرنگاران و اطلاع به رسانهها، قرار است که محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان دولت تدبیر و امید فردا به شهرستانهای غرب استان تهران سفر کند.
گودرزی به اتفاق هیئت همراه خود، فردا دوشنبه 25 آذرماه جاری با حضور در شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس، مشکلات حوزه ورزش و جوانان شهرهای حاشیه پایتخت را از نزدیک بررسی میکند.
طبق برنامه ریزی، قرار است که وزیر در ابتدا به شهرستان قدس رود و سپس در شهرستان شهریار حضور یابد.
لازم به ذکر است که برنامه متمرکزی با حضور گودرزی راس ساعت 11 فردا دوشنبه در محل فرهنگسرای بعثت صفادشت شهرستان ملارد برگزار خواهد شد.
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