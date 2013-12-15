به گزارش خبرنگار مهر، نخستين مركز ورزشي ليزرتگ كشور، ظهر يكشنبه با هدف ايجاد و راه اندازي ورزش هاي مهيج در يزد راه اندازي شد.

رئيس كميته ليزرتگ ايران در مراسم آغاز به كار نخستين مركز ورزشي ليزرتگ كشور اظهار داشت: ليزرتگ ورزشي نوپاست اما به رغم جديد بودن اين ورزش، شاهد پيشرفت‌هاي خوبي در باشگاه‌هاي اين رشته ورزشي بوده‌ايم.

آرش حسيني بيان كرد: در اين ورزش، هدف رقابت تنگاتنگ نيست بلكه هدف، ايجاد شور و نشاط است و چنين ورزش مهيجي براي استاني نظير يزد لازم بود.

وي با تشريح اين رشته ورزشي عنوان كرد: در ليزرتگ، نحوه بازي به اين شكل است كه شركت كنندگان، جليقه‌ هايي مي پوشند كه قسمت جلو و پشت اين جليقه ها داراي سنسور است و با برخورد ليزر بي خطر، ويبره ايجاد مي كند.

حسيني ادامه داد: تيم ها پنج نفره هستند و هر تيم با تيم مقابل سه بازي انجام مي دهد كه براي آقايان دو نوبت 10 دقيقه اي و يك نوبت پنج دقيقه اي و براي خانم ها سه نوبت پنج دقيقه اي برگزار مي شود.

وي بيان كرد: زمين بازي نيز چون شامل دالانهاي تو در تو مي شود، بازيكنان بايد مراقب باشند تا خسارت وارد نكنند و همه اين تعقيب و گريزها، ورزشي مهيج را رقم مي‌ زند ضمن اينكه سانس هاي خانوادگي نيز در نظر گرفته شده است.

حسيني با بيان اينكه قوانين اين بازي، بر هيجان آن مي افزايد، اظهار داشت: اين ورزش در واقع يك بازي مهيج است كه همه افراد و گروه هاي سني به جز بانوان باردار، بيماران صرعي و افرادي كه مشكل قلبي دارند، مي توانند از آن استفاده كنند.

مدير مجموعه تفريحي ليزرتگ استان يزد نيز در اين مراسم اظهار داشت: اين رشته ورزشي براي اولين بار در استان يزد راه اندازي شده و افرادي كه تمايل به شركت در اين رشته ورزشي دارند به صورت انفرادي يا سانسي از ساعت 17 تا 23 مي توانند به نخستين باشگاه استان يزد در قاسم آباد،‌ حدفاصل ميدان پرفسور حسابي و عالم، باشگاه جنگ ستارگان مراجعه كنند.

احمد مبشر مقدم خاطرنشان كرد: هر سانس از شش تا 12 نفر ظرفيت دارد و آماده همكاري با همه ارگانها نيز هستيم.