شهر گشت از پیشینه فرهنگی و تاریخی غنی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، خدابنده حسین‌بر ظهر یک شنبه در حاشیه معارفه خود به عنوان شهردار جدید در فرمانداری سراوان گفت: برای پیشبرد و دستیابی به توسعه و آبادانی شهر ضرورت مشارکت و همراهی تمامی آحاد مردم احساس می شود.

حسین‌بر در جمع مسئولان و اعضای شورای شهر گشت ابراز داشت: شهر گشت دارای ریشه های تاریخی، مذهبی و فرهنگی بسیار غنی و قابل توجهی است که می‌تواند در راستای توسعه و شکوفایی منطقه از آن یاری جست.

وی استفاده بهینه از امکانات و همچنین هدف گذاری به منظور پیشرفت و پاسخ به مطالبات شهروندان را از اولویت‌های کاری خود عنوان کرد.

وی اعلام کرد: برای نیل به اهداف توسعه برنامه ریزی مناسبی بر اساس داشته‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی و با مشارکت تمامی شهروندان طراحی و تدوین خواهد شد.

عدالت محوری خواسته اعضای شورای شهرگشت

رییس شورای اسلامی شهر گشت نیز در مراسم معارفه شهردار جدید از رعایت عدالت محوری به عنوان مهمترین خواسته مردم این شهر و اعضای شورا از شهردار جدید یاد کرد.

محمد اكرم حسين اظهار داشت: درکنار انجام پروژه های عمرانی و خدماتی تلاش برای جذب سرمایه گذاری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: رعایت عدالت محوری در تقسیم امکانات و ارائه خدمات شهری، تقویت زیرساخت ها، اهتمام به کارهای فرهنگی و اجتماعی در کنار اقدامات عمرانی، استفاده بهینه از امکانات و فرصت های موجود از جمله مطالبات و خواسته های مردم و همچنین اعضای شورای اسلامی از شهردار جدید است.

وی در تشریح وظایف اعضای شورای اسلامی شهر بیان داشت: شورای شهر در عین حال که حامی و به عنوان بازوی شهرداری در راستای توسعه قدم خواهد برداشت از نقش نظارتی خود غافل نخواهد ماند زیرا که این دو وظیفه در کنار هم منجر به نتیجه مطلوب می شود.