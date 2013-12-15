بازداشت فعال بحرینی در المعامیر/ ناتوانی آل خلیفه در برابر 1000 روز تظاهرات مسالمت آمیز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، سید یوسف المحافظه عضو مرکز حقوق بشر بحرین گفت: نظامیان رژیم بحرین بامداد امروز محمد جواد فعال بحرینی را از مقابل منزل در منطقه المعامیر بازداشت کردند.

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین علت بازداشت این فعال بحرینی را انتقاد از سیاست های رژیم در زمینه محیط زیست در روستای المعامیر دانستند.وی از بی توجهی رژیم به آلاینده ها در این روستا که سبب افزایش بیمارهای کشنده شده است انتقاد کرده بود.

از سوی دیگر شیخ میثم السلمان مسئول بخش آزادی های دینی در مرکز حقوق بشر بحرین از اقدام رژیم در تصرف بخشی از زمین مسجد تاریخی البربغی انتقاد کرد و افزود: همه شواهد نشان می دهد که رژیم به دنبال ضربه زدن به مراکز عبادی و مساجد است.

وی اعلام کرد: زمین مسجد وقفی است و احدی حق دخل و تصرف در آن ندارد و هر طرفی که در تصرف یک وجب از اراضی مسجد دخالت داشته باشد در قبال این مسجد از نظر حقوقی، اخلاقی و تاریخی مسئول است.

السلمان گفت: جامعه بین المللی باید به رژیم بحرین برای توقف اقدامات علیه مساجد فشار وارد کند. رژیم به جای حل مشکلات از راه گفتگو به شکل طایفه ای با موضوع برخورد می کند.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: مسئولان زندان زنان در شهرک عیسی از ممانعت زینب الخواجه برای ملاقات با پدرش خبر دادند.

این در حالی است که شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین گفت: هر اقدامی که به تثبیت استبداد در بحرین منجر شود از سوی همه مردود است.

وی افزود: ما از اصلاحات توهمی خسته شده ایم.مردم اصل و منشا قدرت هستند و هر نظام سیاسی که خارج از این اصول باشد بی ثمر است و اراده مردم نقش موثری در ثبات دارد.

علی سلمان گفت: هر گونه راهکاری برای حل بحران در بحرین باید مطابق با اصل مردم سالاری باشد.راهکار حل مشکلات برابری است و هر راه حلی که شامل تبعیض میان خاندان حاکم و بقیه باشد و میان سنی و شیعه فاصله اندازد راهکار درستی نیست و عامل بحران است.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق اسلامی بحرین با صدور بیانیه ای با اشاره به بازداشت حسین نصیف،عبدالله المسجن و محمد مهدی و حبس آنها اعلام کرد: این اقدام تلاشی انتقام جویانه و مصادره یک حق قانونی است.

در این بیانیه آمده است: اقدام رژیم علیه کسانی که تظاهرات مسالمت آمیز برگزار می کنند مغایر با همه ارزشهای و منشورهای بین المللی است.

الوفاق خواستار آزادی بازداشت شدگان شد و بیان کرد: ادامه بازداشت آنها بی ثباتی در کشور را نشان می دهد.بازداشت کسانی که در زمینه برپایی تظاهرات فعالیت می کنند اقدامی علیه آزادی بیان و ایجاد خفقان بیشتر و ناکامی رژیم در برابر تحرکات مسالمت آمیز مردم بحرین است که بیش از هزار روز ادامه دارد.