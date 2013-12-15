انهدام باند سارقان خودرو در غرب استان تهران/ كشف اشياء عتيقه و تاريخي در پاکدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور خدادادي اظهار داشت: با توجه به افزايش سرقت خودروي پرايد در انديشه و کشف آنها به صورت بلاصاحب و اوراقي در شهرستان ملارد، موضوع به صورت ويژه و جدي در دستور کار پليس قرار گرفت.



وی افزود: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتي مبني بر فعاليت فردي در زمينه سرقت خودرو در يک عمليات پليسي فردي به نام "م –الف" به همراه يک دستگاه پرايد سرقتي در سرآسياب ملارد دستگير شد.

رييس پليس آگاهي غرب استان تهران بيان داشت: برابر انگشت نگاري صورت گرفته از متهم، 4 فقره سابقه کيفري سرقت به عنف، سرقت خودرو و توزيع مواد مخدر نيز کشف شد.

این مسئول اعلام کرد: با بازجوئيهاي تکميلي پليس از متهم، وي به سرقت 6 دستگاه پرايد در رودسر، لاهيجان، انديشه، فرديس، تهران، فاز يک انديشه به همراه 4 نفر ديگر از همدستانش به نام هاي "الف- ل"، "ف- د"، "ح- س"و "ع- ز" اعتراف کرد.

متهم در اعترافات خود به پليس گفت: پس از سرقت خودرو با اوراق کردن، آنها را به صورت بلاصاحب در حوالي سرآسياب ملارد رها مي کرد که در ادامه اکيپي از ماموران اداره مبارزه با سرقت پس از کسب دستور و نيابت قضايي با راهنمايي متهم دستگير شده به نام"م-الف" جهت شناسايي و دستگيري همدستان سارق به سرآسياب ملارد و اسفندآباد اعزام شدند.

رييس پليس آگاهي غرب استان تهران بيان داشت: هر چهار همدست سارق در مخفيگاه هايشان در ملارد به صوت ضربتي دستگير که در اين بين 3 دستگاه خودروي پرايد ديگر از متهمان کشف و تعداد زيادي لوازم و وسايل خودرو از قبيل 3 عدد باطري، 5 دستگاه ضبط خودور، 7 عدد زاپاس، جک، آچار، کاپوت، گلگير، قطعات خودرو، صندلي و کولر از داخل باغ متروکه اي در اسفند آباد ملارد کشف شد.

در بررسي سوابق سارقان مشخص شد آنها در مجموع داراي 21 فقره سابقه سرقت بوده و مجددا نيز به اين سرقت هاي روي آوردند.



در ادامه تحقيقات پليس، مالخر اموال مسروقه با هماهنگي قضايي با همکاري و راهنمايي متهم دستگير شده "ف- د" دستگير و در بازرسي از مغازه وي 4 عدد کپسول CNG، کيلومتر پرايد، 3 عدد رادياتور پرايد، يک عدد کولر پرايد، 11 دستگاه ضبط خودرو، دسته راهنما، کنسول وسط پرايد، دو دست روکش و دينام پرايد کشف و برابر دستور قضائي متهمان هر کدام با قرار 2 ميليارد ريال وثيقه روانه زندان شدند.

كشف اشياء عتيقه و تاريخي در پاکدشت

فرمانده انتظامي پاکدشت شرق تهران از كشف 300 سکه مربوط به دوره هاي مختلف تاريخي و تعدادي شئ عتيقه و باستاني در این شهرستان خبر داد.



سرهنگ فرهاد قدسي با اعلام این خبر اظهار داشت: در پي دريافت گزارش هاي مردمي در خصوص فعاليت غير مجاز فردي در امور باستان شناسي و نگهداري و قاچاق اشياء عتيقه، بررسي موضوع در دستور كار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.



وي افزود: ماموران بلافاصله با انجام کارهاي اطلاعاتي منزل متهم را شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي 6عدد النگو زنانه فلزي، 300 سکه مربوط به دوره هاي مختلف تاريخي، سه عدد شي سفالي شامل گلدان و کاسه که به طرز ماهرانه اي داخل منزل وي جاسازي شده بود را کشف کردند.



اين مقام آگاه انتظامي ادامه داد: همچنين ماموران در بازرسي مغازه متهم ،انبار کوچکي که در قسمت سقف مغازه تعبيه شده بود را شناسايي و 6 عدد شي سفالي اعم از گلدان و کاسه و کاسه پايه دار ظرف آب سفالي، يک عدد سرنيزه و چهار سيني فلزي با نقش هاي مختلف، 3عدد کاسه نقش دار فلزي ، يک عدد ترازوي قديمي و شش عدد قاشق را که طبق اعلام عوامل ميراث فرهنگي مربوط به دوره هاي مختلف تاريخي بود را كشف کردند.



کشف 49 کيلو گرم ترياک در غرب استان تهران

جانشين فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران از دستگيري یک قاچاقچي موادمخدر در انديشه و کشف 49 کيلو گرم ترياک در عملياتي مشترک با پليس فاتب خبر داد و اعلام کرد: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتي مبني بر اينکه فردي به هويت " ا – گ " در شهر انديشه در حال انتقال موادمخدر با خودروي پرايد نقره اي رنگ به منزل خود براي عرضه وتوزيع است ، بررسي موضوع در دستور کار پليس قرار گرفت.



سرهنگ گلزاري افزود: با اقدامات اطلاعاتي و عملياتي مشترک ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران و پليس مبارزه با موادمخدر فاتب پس از شناسائي محل فعاليت متهم در انديشه در يک عمليات مشترک، با هماهنگي مقام قضايي با دستگيري متهم در بازرسي از منزل و خودروي متعلق به وي، 49 کيلو و 175 گرم ترياک کشف شد.